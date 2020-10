Trump asegura que gente de EU está cansada de oír a Fauci “y otros idiotas” hablar del COVID

Y como Trump, varios… y por eso parece inminente el segundo repunte de casos de COVID-19, no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. México Incluido, como de que no.

Ayer, durante una llamada telefónica con su equipo de campaña, Donald Trump volvió a agarrarla contra los que lo salvaron ahora que contrajo COVID-19 y fue a parar al hospital: los hombres de ciencia… especialmente contra Anthony Fauci, el zar anti-COVID en Estados Unidos (algo así como el López-Gatell gabacho).

“Fauci es un desastre”, aseguró Trump. “La gente está cansada del coronavirus. La gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas”, agregó el presidente estadounidense en la llamada que se propagó como virus en medios y redes sociales.

Sin ningún dato para comprobar sus señalamientos, Trump aseguró que, de haberle hecho caso a Fauci, la cifra de muertes por COVID-19 en Estados Unidos sería de 800 mil… por “suerte”, casi no le hizo caso en nada (como en la recomendación de ponerse cubrebocas… y por eso, quizás, se contagió el güey) y “gracias” a eso el número de fallecimientos “apenas” rebasa los 220 mil.

De acuerdo con The Guardian, el ataque de Trump a Fauci tiene lugar, luego que The Washington Post dio a conocer que el presidente estadounidense había reclutado en el equipo científico que trabaja contra el COVID en la Casa Blanca al Dr. Scott Atlas… un neurorradiólogo cuyas participaciones en Fox News agradaron al mandatario republicano.

Y cómo no le iban a agradar… si el tal Dr. Atlas se opone a las medidas anti COVID que la mayoría de la comunidad científica acepta. Por ejemplo, este fin de semana Twitter tuvo que eliminar un mensaje de Atlas en el que aseguraba que las mascarillas no funcionaban para combatir el virus.

This WP investigation, based on inside reporting, finds that Trump and like-minded advisers — in particular, Scott Atlas — have abandoned the war on the virus. They've decided to accept mass infection, and they've undercut measures to stop the spread. /1 https://t.co/LDWSvzQ6ta

Este fin de semana que acaba de pasar, Anthony Fauci estuvo de invitado en el programa 60 minutos, ahí, además de lamentar que cada vez le dan menos chance de salir en medios y dar entrevistas, señaló que no hubo sorpresa en el positivo de Trump al COVID-19.

“Ha estado realizando eventos concurridos con un distanciamiento social mínimo. Con uso mínimo de máscaras en los días previos a la aparición de los síntomas”.

Trump falsely claims that Dr. Fauci is an “idiot” and a “disaster.”

Yet TRUMP is the idiot who was hospitalized with #COVID19 after refusing to #WearAMask and allowed the disaster of more than 220,000 American DEATHS on his watch.🤬#coronavirus 🎥@Acyn pic.twitter.com/FaZzLqS8eC

— Dena Grayson, MD, PhD (@DrDenaGrayson) October 19, 2020