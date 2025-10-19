Trump acusa a Gustavo Petro de narcotráfico y dejará de financiar a Colombia

Lo que necesitas saber: Colombia salió de la lista de países aliados de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico desde septiembre

Donald Trump siempre tiene dos viejas confiables cuando de política internacional se trata: Aranceles y narcotráfico. Ahora le tocó a Colombia la segunda, pues de plano dice que su presidente, Gustavo Petro, tiene lazos con el tráfico de drogas.

Y todo por eso dejará de ayudar financieramente a Colombia, algo que aplica a partir de este 19 de octubre.

Trump señala a Petro de narcotráfico

Y es que según Trump, Gustavo Petro “incentiva fuertemente la producción masiva de drogas en toda Colombia”. Está seguro de que el narcotráfico es el mayor negocio en ese país, y que su presidente no hace nada para ponerle un freno.

“Petro, un líder poco valorado y muy impopular, con una actitud insolente hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma”, escribió Trump en Truth Social, algo que bien puede interpretarse como la amenaza de una injerencia militar en su territorio.

Trump corta ayuda financiera a Colombia

Colombia salió de la lista de países aliados de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico desde septiembre, lo que implica dejar de recibir millones de dólares en financiamiento para combatir a grupos que se dedican a eso.

Pero ahora sí ya es completamente oficial que todo ese dinero dejará de llegar a las arcas colombianas. “Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos. A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia”.

Petro se defiende de las acusaciones de Trump

¿Qué dice Gustavo Petro de todo esto? Obvio niega tener relación con el narcotráfico y siente que el presidente de Estados Unidos está siendo mal asesorado.

“Trump está engañado de sus logias y asesores (…) Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante”, respondió Petro en una serie de mensajes en su cuenta de X.

Pero no fue todo lo que dijo. Petro acusó a Estados Unidos de matar a un pescador colombiano, esto durante el ataque a una embarcación que Trump señaló como narcoterrorista.

“Estados Unidos ha invadido el territorio nacional, con un misil disparado para matar a un pescador humilde, ha destruido a su familia, sus hijos. Esta es la Patria de Bolívar y están asesinando con bombas a sus hijos. EE.UU. ofendió el territorio nacional de Colombia y asesinó a un colombiano trabajador honesto. ¡Que se levante la espada de Bolívar!”.

En fin, Trump queriendo el Premio Nobel de la Paz, mientras se pelea con todo mundo.