¡Y dale! Trump insinúa que las máquinas de votación en EU fueron hackeadas y por eso perdió

Si ya saben cómo es, pa’ que le dan más pretextos… Aunque todo el mundo ya felicitó a Joe Biden por su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos (incluido AMLO), Donald Trump no deja de decir se trató de un fraude y ahora insinuó que éste pudo deberse al hackeo masivo confirmado por las autoridades de aquel país.

Resulta que a todos nos dio un poquito de miedo luego de que las autoridades de Estados Unidos confirmaron que las bases de datos de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (encargada de las armas nucleares de los gringos) sufrieron un hackeo junto con redes del Departamento de Energía, de la Comisión Reguladora y de dos laboratorios federales.

Bueno, Trump ya se pronunció sobre este tema y en lugar de mostrar preocupación porque alguien haya vulnerado la información sobre las armas nucleares de su país, el hombre minimizó la situación diciendo que ya está todo bajo control e insinuó que a lo mejor las máquinas de votación también fueron blanco del hackeo, y pues, en una de esas por eso perdió la elección.

¿Y dónde lanzó tal insinuación? Adivinaste… a través de su cuenta de Twitter, Donald Trump aseguró que el tema del hackeo masivo se volvió más grande de lo que en realidad es gracias a los medios de noticias falsas, y que aunque todos señalan a Rusia como el responsable, los chinos también podrían estar detrás de esta situación.

Pero como dijimos antes, lo más absurdo llamativo de sus mensajes en redes lo dijo al final de éstos, pues insinuó que las máquinas de votación usadas en la elección presidencial también pudieron ser afectadas por los hackers y por eso es obvio que “ganó a lo grande”.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of….

“He sido informado completamente y todo está bien, bajo control (…) También podría haber existido un ataque a nuestras ridículas máquinas de votación durante la elección, ahora es obvio que gané a lo grande, haciendo de esto una vergüenza aún más corrupta para Estados Unidos”, señaló.

….discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020