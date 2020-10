Oilo: Trump va a salir del hospital y pide no tenerle miedo al COVID-19

No bueno. Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que hoy (lunes 5 de octubre) saldrá de hospital militar Walter Reed a las 06:30 pm.

Explicó que se siente “realmente bien” y que de hecho se siente mejor que hace 20 años.

El asunto es que a pesar de que de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, en todo el mundo ya van un millón 38 mil 855 personas muertas por COVID-19 y más de 209 mil solo en Estados Unidos, ubicándose como el país con más defunciones en el mundo, Trump se atrevió a agregar a su mensaje un “No le tengan miedo al COVID-19″.

No, no es broma.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

Aunque Donald Trump no fuera presidente de Estados Unidos, sí es uno de los hombres más ricos del país. El pasado 2 de octubre fue trasladado por mero protocolo de seguridad al Walter Reed National Military Medical Center, considerado como el mejor y más importante de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, el reportero Richard Southern publicó una serie de imágenes que muestran el interior de la suite presidencial, localizada dentro del centro médico, en donde el presidente Trump está siendo atendido contra el COVID-19.

Y pues con razón pide no tenerle miedo al COVID.

La suite presidencial, humildemente, tiene 6 habitaciones, una unidad privada de cuidados intensivos, una cocina, una sala de estar, un dormitorio y un comedor. Ah con su lámpara de cristal en el techo.

Pero no fue todo lo que Trump publicó. Explicó que ya le chismearon que “a los medios de comunicación” les molestó que se subiera a un vehículo para agradecer a sus fanáticos y simpatizantes que estuvieron afuera del hospital “para presentar respeto a su presidente”.

It is reported that the Media is upset because I got into a secure vehicle to say thank you to the many fans and supporters who were standing outside of the hospital for many hours, and even days, to pay their respect to their President. If I didn’t do it, Media would say RUDE!!!

