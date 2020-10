Trump presume inmunidad a COVID-19, hoy realizará mitin en Florida

En menos de una semana Trump se contagió, fue hospitalizado, hizo un desfile, fue dado de alta y, ahora, retomará su campaña presidencial. Aunque a muchos les toma tiempo recuperarse e, incluso, los doctores piden quedarse guardado por unos cuantos días, el presidente dice que ya no hay bronca: quesque ya es inmune.

La poco creíble noticia fue dada a conocer por el propio mandatario republicano. Por medio de su cuenta Twitter, Donald Trump aseguró que los doctores de la Casa Blanca ya no ven que en él haya algún rastro de COVID-19 (chale y el Maynard James Keenan lleva meses con daño pulmonar)… y bueno, eso él lo interpreta como que ya es inmune a la enfermedad. Que se la pellizcó, dice.

Debido a lo peligroso que es que Trump se ande creyendo inmune a una semana de haber contraído el virus, Twitter tomó su mensaje como “información engañosa y potencialmente dañina en relación al COVID-19”… pero bueno, decidió no bloquearlo y nomás poner la advertencia, ya que el tuit del presidente es considerado de interés público.

Aunque no fuera inmune, de todas formas saldría: Trump

En entrevista para Fox News, Trump confirmó su “increíble” salud. Así como en su tuit, el presidente no aseguró con todas sus palabras ser inmune… más bien cree serlo. Pero, como sea, él ya no tiene la mínima intención de quedarse en cuarentena.

“Parece que soy inmune. Puedo salir del sótano, aunque lo hubiera hecho de todas formas”, aseguró Trump… Cabe señalar que, hasta ahora, los médicos de la Casa Blanca no han ofrecido un informe oficial que señale que Trump se ha realizado una nueva prueba COVID-19 y haya salido negativo.

Como sea, Trump retomará su campaña presidencial. Se prevé que esto suceda hoy mismo, en Florida. Ahí, el presidente norteamericano retomará los eventos públicos ante cientos (o miles) de personas. El mitin se tiene programado para las 19:00 horas. Ahí veremos las medidas de prevención que implementará el equipo del presidente…o, mínimo, si éste ahora sí es capaz de dejarse puesto el cubrebocas.

See you in Sanford, Florida, tonight for a Big Rally. Covered Live on @OANN, @newsmax and @cspan. Enjoy!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020