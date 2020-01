Trump afirma que Irán “nunca tendrá un arma nuclear”

Porque qué es lo peor que podría pasar…. La tensión entre Estados Unidos e Irán tras los bombardeos y asesinato del general iraní Qassem Soleimani en el Aeropuerto Internacional de Bagdad ha aumentado a la par de las amenazas de venganza.

Este lunes por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje para echarle más leña al fuego:”IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR”.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

