¿Fueron los demócratas? Trump cree que el deseo de sucesión de la jueza Ginsburg es un invento

Este lunes, 21 de septiembre, el polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el deseo de la jueza Ruth Bader Ginsburg, que presuntamente dijo a su nieta antes de morir, sobre que su puesto en la Corte Suprema no debe ocuparse hasta después de las elecciones, es una invención de los demócratas.

Así lo señaló el mandatario: “No sé si ella dijo eso, ¿o fue escrito por Adam Schiff, Schumer y Pelosi? Me inclinaría más por lo segundo”, comentó en una entrevista telefónica para FOX.

Trump on RBG’s reported dying wish that next pres fills her seat: “I don’t know that she said that, or was that written out by Adam Schiff and Schumer and Pelosi. I would be more inclined to the second … But that sounds like a Schumer deal or maybe a Pelosi or Shifty Schiff.” pic.twitter.com/zE979kK2Q3

— The Recount (@therecount) September 21, 2020