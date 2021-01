Juicio político contra Trump iniciará el 8 de febrero en el Senado

Ya estuvo. El líder del partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, explicó que se tiene programado iniciar el juicio en contra del expediente Donald Trump la semana del 8 de febrero.

Será a partir del próximo lunes, 25 de enero, cuando la Cámara de Representantes envíe las acusaciones en su contra y el martes empieza el papeleo. Explicó que será un juicio “pleno y justo”.

Es importante mencionar que es el segundo juicio político para Trump.

Ustedes recordarán aquella batalla campal que se registró en el Capitolio después que de Trump participara en un mitin cerca de la Casa Blanca. Ese día el Congreso se preparaba para contar oficialmente los votos del Colegio Electoral y declarar un ganador definitivo de las elecciones: Joe Biden.

La Cámara de Representantes aprobó acusar a Trump por incitar el ataque de la turba de simpatizantes en contra del Capitolio y poner en peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno.

Además amenazar la integridad del sistema democrático, interferir con el traspaso pacífico del poder y poner en peligro a una parte del gobierno.

The insurrection at the Capitol incited by Donald J. Trump was a day none of us will ever forget.

There must be truth and accountability.

The House Managers will come to the Senate to read the Article of Impeachment on Monday.

Here’s how the trial will proceed: pic.twitter.com/JjEfprzQly

— Chuck Schumer (@SenSchumer) January 22, 2021