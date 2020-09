“Pagué millones”: Así respondió Trump a que sólo pagó 750 dólares de impuestos

Este día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que pagó millones de dólares en impuestos, ante los señalamientos de un reportaje de The New York Times sobre que el mandatario sólo pagó 750 dólares dos años consecutivos, en 2016 y 2017.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el polémico presidente escribió que los medios de comunicación, como en las elecciones de 2016, están dando a conocer información de sus impuestos. Luego agregó que en realidad él ha pagado millones de dólares; aunque detalló que también ha hecho uso de las normas de depreciación monetaria y de reembolsos fiscales, “como todos los demás”.

Así lo indicó: “Los medios de noticias falsos, al igual que la época de las elecciones de 2016, están sacando a relucir mis impuestos y todo tipo de tonterías con información obtenida ilegalmente y solo con malas intenciones. Pagué muchos millones de dólares en impuestos pero tenía derecho, como todos los demás, a la depreciación y los créditos fiscales“.

Y finalmente añadió: “Además, si nos fijamos en los activos extraordinarios de mi propiedad, que las Fake News no tienen, estoy muy poco apalancado: tengo muy poca deuda en comparación con el valor de los activos. Mucha de esta información ya está archivada, pero he dicho durante mucho tiempo que podría divulgarla“.

The Fake News Media, just like Election time 2016, is bringing up my Taxes & all sorts of other nonsense with illegally obtained information & only bad intent. I paid many millions of dollars in taxes but was entitled, like everyone else, to depreciation & tax credits…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020