Desde febrero Trump sabía de letalidad del COVID-19, pero la minimizó “para no crear pánico”

Aunque al principio de la pandemia decía que el COVID-19 se la pellizcaba, que iba a desaparecer con el calor y dejó hasta el último la aplicación de medidas de prevención (incluso era de los güeyes que se negaba a usar cubrebocas), ahora –“gracias” al periodista Bob Woodward– se revela que Trump siempre, siempre, SIEMPRE supo que la pandemia no era cosa de juego.

¿Y por qué no hizo nada para evitar la catástrofe en Estados Unidos y el mundo (ahí sí, le hubieran dado el Nobel)?, ¿por qué hasta apenas lo revela el periodista? Muuuuchas preguntas se formulan ahora que Woodward lanzó un adelanto de su libro, Rage, el cual armó con 18 entrevista hechas a Donald Trump… una de ellas hecha en febrero, en la cual Trump le declaró que, tras haber visto los primeros informes del COVID-19, sabía que era letal y peligroso.

“Se mueve en el aire (…) es [un virus] muy difícil. Muy delicado. También es más mortal que la peor de las gripes. Es una cosa letal”, le dijo Trump a Woodward, cuando apenas el virus comenzaba a propagarse alrededor del mundo.

Según el adelanto del libro de Woodward (célebre periodista por colaborar a revelar el Watergate, que orilló a la renuncia del presidente Nixon), un mes después volvió a conversar con Donald Trump. Y, pese a contar con más información sobre la peligrosidad del coronavirus (por ejemplo, que también afecta a la gente joven) el presidente confesó que su intención era minimizar las repercusiones del virus.

“Siempre he querido minimizarlo. Lo sigo minimizando porque no quiero crear pánico”, admitió Trump en una llamada telefónica realizada en marzo pasado.

Trump no rechaza lo publicado por Woodward

Cuestionado sobre las declaraciones que hizo a Woodward, Trump no tuvo empacho en aceptarlas. Incluso las ratificó. “Lo cierto es que yo soy un cheerleader para este país”, señaló en conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca. “Amo este país y no quiero que la gente tenga miedo”, agregó.

Lo que le dijo a Woodward en marzo, lo repitió ayer: pese a conocer la gravedad de la pandemia, él no revelará esa información, sino que intentará dar otra cara a la ciudadanía.. no importando que eso lleve a que ésta reste importancia a las medidas preventivas. “Lo que no voy a hacer es llevar a este país o al mundo a la histeria. Tenemos que mostrar confianza. Quiero mostrar fortaleza”.

¿Por qué hasta ahora Woodward da a conocer esta información?

Peeeeero claro que las críticas no sólo cayeron a Trump, también al afamado exeditor del Washington Post. Y bueno, para justificar el porqué hasta ahora da a conocer esta información valiosa, Woodward recurrió a una frase que utilizó en la era del Watergate: mi misión era determinar “¿Qué sabía [Trump] y cuándo lo supo?”

Donald Trump admitió que sabía semanas antes de la primera muerte confirmada por coronavirus en el país que el virus era peligroso, aunque repetidamente lo minimizó públicamente, según afirma el periodista Bob Woodward en su nuevo libro "Rage". https://t.co/kK3PsiKIyT — CNN en Español (@CNNEE) September 10, 2020

Woodward habría tomado con mesura toda la información que le soltó Trump… pues, precisamente, porque es Trump: “Me dijo esto… y yo pensé ‘Wow, esto es interesante… ¿pero, será verdad? A veces Trump dice cosas que no encajan, ¿cierto?”, comentó el renombrado periodista a la agencia AP.

Como sea, Woodward no se ha salvado de recibir comentarios en los que se le acusa de guardarse esa información sólo para conseguir buenas ventas de libros. “Casi 200 mil estadounidenses han muerto porque ni Donald Trump ni Bob Woodward querían arriesgar nada sustancial para mantener informado al país”, escribió Charles P. Pierce de la revisa Esquire.