Dice Trump que protestas en Kenosha son “terrorismo doméstico”

Siempre prudente. Debido a las recientes manifestaciones y disturbios que se registraron en Kenosha, Wisconsin, por los disparos a un afroamericano desarmado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dio un voltión por la ciudad para supervisar los daños generados en casas y comercios, así como para reunirse con el Departamento de Policía local.

El asunto es que durante una reunión con elementos de la policía y miembros de la comunidad afectada, el mandatario afirmó que no son actos de protesta pacífica sino “terrorismo doméstico”.

A pesar de lo que se esperaría, el presidente Trump negó que durante su visita de trabajo se fuera a reunir con la familia de Jacob Blake, un afroamericano que recibió al menos 7 disparos por la espalda mientras se encontraba desarmado por parte de un oficial de policía de Kenosha.

Explicó que en esa reunión quiere que estén presentes abogados, por lo que por el momento no la llevará a cabo.

Durante una mesa redonda, el presidente Trump afirmó que su administración coordino con las autoridades locales y estatales el despliegue de la Guardia Nacional y detener la violencia.

Además anunció una ayudita de un millón de pesos a las fuerzas del orden de Kenosha, 4 millones para apoyar a las pequeñas empresas que han sufrido y más de 42 para la seguridad pública en todo Wisconsin.

