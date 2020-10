Desfile COVID: Trump rompe cuarentena para saludar a sus seguidores 🤦‍♂️

Imitando los pasos de aquel youtuber que, pese a ser portador COVID-19, se fue por pizzas para saciar su hambre (de likes), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también rompió su cuarentena para algo ni remotamente esencial: desfilar para los seguidores que se lanzaron al hospital a expresarle su apoyo…

Bueeeeno, tal para cual.

Quizás para romper con las especulaciones respecto a su estado de salud o nomás para llamar la atención, el caso es que el presidente Donald Trump salió del Hospital Militar “Walter Reed”, donde se encuentra desde el viernes… pos nomás para darse el rol y saludar a los cientos de fanáticos seguidores que se encontraban a las afueras del nosocomio, como si de mitin político se tratara.

🔊🔊SOUND ON!! President Trump Waving To Supporters In Motorcade Outside of Walter Reed Hospital! @realDonaldTrump pic.twitter.com/Z2mbToaaPH

— Flightcrew 🇺🇸 (@flightcrew) October 5, 2020