¿Yastuvo? Trump finalmente aceptó que inicie la transición con Biden

Después de casi un mes de alegar un fraude electoral y de recurrir a las demandas y recuentos de votos, finalmente este 23 de noviembre el saliente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde a la transición con la nueva administración aunque advirtió que seguirá en la batalla para dar marcha atrás a la victoria de Biden.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario agradeció a la titular de la Administración General de Servicios (GSA, por sus siglas en inglés), Emily Murphy por su “firme dedicación y lealtad” a Estados Unidos, pero denunció que recientemente ha sido acosada, amenazada y abusada, situaciones que Trump no quiere que le sucedan ni a ella, ni a su familia ni a empleados de la agencia.

“Nuestro caso continúa FUERTEMENTE, continuaremos con la lucha y creo que prevaleceremos“, escribió para luego afirmar que en “el mejor interés de nuestro país” recomienda que Emily y el resto de su equipo en la GSA hagan “lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales”, agregando que ya pidió a su equipo hacer lo mismo.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020