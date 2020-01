Los mexicanos sabemos –y hasta nos da pena– que no todas las autoridades del país se manejan precisamente en principios, y que a veces hasta están asociados con los delincuentes. El caso de hoy no es la excepción, pues se trata de la extorsión que vivió un turista de Estados Unidos en la víspera de año nuevo, y luego de que pasara la noche en un bar de Cabo San Lucas, donde lo intentaron estafar, lo extorsionaron, lo arrestaron y al final, hasta le robaron hasta el pasaporte.

A través de un hilo posteado en su cuenta de Twitter, un hombre llamado Andrew Kimmel, relató la noche trágica que vivió en México durante el 31 de enero.

De acuerdo con el relato de este hombre, todo comenzó cuando llegó a Los Ángeles proveniente de Indonesia. Su aerolínea de confianza, American Airlines, le dijo que le faltaban dólares válidos para poder conservar el estatus en su plan de viajero frecuente, por lo que le pedían el pago de 1875 dólares, mismos que se negó a pagar. En lugar de eso, decidió irse de ida y vuelta a México para completar la cantidad, algo que definitivamente le salió contraproducente.

Dear @AmericanAir, After arriving back to LA from Indonesia, I was $275 EQDs under (yet 25K miles over) from maintaining status. You asked me to pay $1875 (?!) to keep status, so instead I booked a $400 rt ticket to Mexico for 24 hrs. Here’s how my fucking night went… — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) December 31, 2019

Andrew Kimmel se lanzó a Cabo San Lucas, en Baja California Sur, donde primer se llevó una buena impresión del lugar cuando salió a cenar solito y se topó con una familia que le invitó la cena. Hasta ahí todo parecía bien, al menos hasta que se fue a un lugar llamado “Urban Bar” a echarse un par de cervezas.

El sujeto explica que cuando pidió la cuenta, le cobraron 300 pesos por dos cervezas que había consumido, un cargo abusivo que al principio no quería pagar, pero que decidió saldar cuando el gerente del lugar lo amenazó con llamar a la policía. Kimmel le dio su tarjeta de crédito al dueño del bar para que se cobrara, sin embargo, el pago fue declinado debido a un fraude que quisieron hacerle en el bar, el cual no se realizó debido a la protección contra fraudes que tiene su tarjeta bancaria.

At the last bar of the evening, I was presented with a bill for over $300. I had two beers. The bar manager said I needed to pay or he’d call the police. I give him my credit card and it was declined due to fraud protection, which I found out today as my phone had died earlier. — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) December 31, 2019

El turista estadounidense continúa relatando que al no poder cobrarse con la tarjeta, el dueño del bar lo llevó a la fuerza a un cajero automático que estaba cerca para que sacara dinero en efectivo y le pagara, algo que Andrew no quiso hacer. “Entonces llamó a la policía, lo cual yo apoyé. Seguramente la policía mexicana entendería la situación”. menciona en su tuit, confirmando más adelante que no fue la mejor de las ideas.

“Por supuesto, la policía estaba trabajando con el gerente del bar con la estafa turística, por lo que la policía me esposó cuando el gerente del bar me roba mi tarjeta de débito y mi pasaporte”, escribe Andrew, detallando que los uniformados se lo llevaron a una celda fuera de Cabo San Lucas y que le dijeron que sólo lo dejarían ahí alrededor de 30 minutos y después lo dejarían ir.

En la celda, Andrew Kimmel se encontró con un turista de Reino Unido, que fue arrestado por supuestamente comenzar una pelea. Tres horas después y al ver que la media hora no iba a ser el tiempo en el que lo iba a dejar salir del lugar, el hombre decide descansar un poco, al menos hasta que su compañero de celda lo despierta para despedirse de él, ya que su esposa había ido a pagar la fianza.

Horas más tarde, Andrew es despertado por uno de los oficiales, quien le dice que ya está libre porque “su amiga” pagó su fianza. La mujer en cuestión era una turista proveniente de Kenia, quien fue encarcelada cuando una conductora de Uber, la acusó de no querer pagar el viaje. Al parecer, a esta chica también le aplicaron el mismo modus operandi. “Escuché lo que sucedió cuando entraste, así que pensé que podrías necesitar ayuda”, le dijo.

I doze off. I’m awoken several hours later by an officer. “Your friend pay bail.” What the fuck? Im given my belongings and shoved outside where a woman from Kenya was waiting for me. “I heard what happened when you came in, so I figured you could use some help.” — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) January 1, 2020

Resumiendo un poco la historia, Andrew y la mujer que le pagó la multa de 350 dólares, fueron al aeropuerto gracias a un hombre que se ofreció a llevarlos. Aunque Kimmel estaba a tiempo para su vuelo de regreso a Los Ángeles, tuvo que lidiar con el hecho de que no tenía pasaporte.

Luego de unos cuantos corajes, Andrew compró un formulario de inmigración, pudo subir al avión y regresar a territorio estadounidense. Eso sí, no se fue sin antes darle unos besos a la chica que lo ayudó, quien le ofreció asilo en su Airbnb en caso de que no pudiera subir al avión, y afirmar que irá detrás del “Urban Bar” por todo lo que le sucedió.

Oh, and avoid “Urban Bar” in Cabo San Lucas. They stole over $500 from me. Fuck them. Will be going after them starting in 2020. pic.twitter.com/bwDdJnaQ9l — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) January 1, 2020

Como es de esperarse, los encargados del Urban Bar no han manifestado nada en sus redes sociales, aunque varios amigos y conocidos de Andrew han comenzado a reclamarles a través de comentarios en redes sociales como Facebook.

¡Qué vergüenza que los lugares y las autoridades de nuestro país se den a conocer de esta manera!