Hallan los cuerpos sin vida de una pareja de jubilados estadunidenses en Baja California

A finales de agosto, la familia de una pareja de jubilados estadunidense comenzó con su búsqueda en México —después de que Ian Hirschsohn y Kathy Harvey viajaran a Baja California para vacacionar en la zona de la playa El Socorrito. Lamentablemente, tras el reporte de su desaparición, la Fiscalía del Estado confirmó que los cuerpos de la pareja fueron hallados sin vida.

Apenas el siete de septiembre, la Fiscalía General de Justicia de Baja California informó que ya tenía una carpeta de investigación por la desaparición y muerte de Ian Hirschsohn y Kathy Harvey —originarios de San Diego, California.

De acuerdo con la Fiscalía de Baja California, la familia de Ian Hirschsohn y Kathy Harvey —de 75 y 65 años de edad respectivamente— puso una denuncia el pasado 2 de septiembre ante la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición.

Y tan sólo un día después, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de la pareja, en un pozo cerca del kilómetro 25 de la Carretera Transpeninsular, en la delegación El Rosario.

Obviamente, el caso de la desaparición de la pareja de jubilados fue tomado por medios de Estados Unidos.

Es más, antes del comunicado de la Fiscalía, la Policía de San Diego confirmó el hallazgo de los cuerpos así como su identificación y la notificación a los familiares, de acuerdo con CBS8.

Se sabe que Ian Hirschsohn y Kathy Harvey viajaban a México —desde hace más de 30 años— para vacacionar y rentaban una casa cerca de la playa El Socorrito.

HELP – my father in law Ian Hirschshon is missing in Baja, Mexico. Last seen Saturday in San Quintín with his lady friend Kathy Harvey driving his Toyota both live in San Diego but yet to return anyone on this site south of Ensenada that can help or may have seen them DM’s open pic.twitter.com/QXIONM0x35

— Chip Setzer (@chip_setzer) September 2, 2020