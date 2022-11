A tres días de los despidos masivos en Twitter, tras la llegada de Elon Musk, pues… la empresa se dio cuenta de que se equivocó y ahora busca que algunos empleados regresen de manera exprés. ¿Neta?

Sí, al menos esto es lo que ha reporteado Bloomberg vía testimonios anónimos, pero que aseguran que la compañía de Elon Musk los está buscando para que retachen y ayuden en la construcción del nuevo perfil —estructura, tareas, funciones— de esta red social.

Foto: Getty Images.

Se equivocaron en despedirlos y ahora piden que regresen a Twitter

A partir de la llegada de Elon Musk a Twitter han surgido un buen de noticias, que si ya se podrán editar los textos, que si la palomita azul o que si esta red va a suspender las cuentas parodias, pero de entre ellas hubo una que tocó de manera directa al personal que trabajaba en esta plataforma: los despidos masivos.

Masivos e, ¿indirectos? Es decir, no estamos hablando de la clásica de RH (cuando Recursos Humanos llama a los trabajadores), si no que en el personal se enteró que su despido porque ya no podía entrar al correo de la compañía o al Slack.

Foto: @CaseyNewton

Y todas las formas para entrar en contacto con sus superiores estaban bloqueadas.

Sin embargo, tuvieron que pasar un par de días para que la dirección de Elon Musk topara la magnitud de esta decisión.

Y es que Twitter —vean nomás— supuestamente apenas se dio cuenta del valor del trabajo y la experiencia de algunos excolaboradores, que bien podían sumar al proyecto de Musk.

Foto: David Odisho-Getty Images.

Un poco para revertir esta situación, la empresa ha buscado a algunas personas para que retachen —lo que ha sido considerado como un proceso igual de complicado, complejo y poco serio que los mismos despidos.

Foto: Getty Images.

Casey Newton, colaborador del New York Times, armó un hilo chiquito —por ACÁ pueden echarle ojo— sobre cómo ha sido esta convocatoria y cómo Twitter ha estado intentando que parte de su personal regrese.

Los despidos

Va de nuevo: a la llegada de Elon Musk, Twitter recortó a casi el 50% de su personal en todo el mundo. Se trata de cerca de 3 mil 700 trabajadores y trabajadoras, a quienes de un día para otro “les dieron las gracias”. Tres días después, Twitter ha pedido que regresen.