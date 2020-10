UANL despide profesor que humilló a alumno con Asperger: “Pido tregua, ya se consumó lo que querían”

Una penosa forma de terminar con una trayectoria de más de 40 años. Luego de ser evidenciado en redes humillando a un joven con Asperger, el profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), César Augusto Leal Chapa, fue despedido.

El propio profesor dio a conocer que le dieron las gracias en la UANL. Por medio de un mensaje publicado en su página Facebook, Leal Chapa señaló que la Comisión de Honor de la Universidad determinó terminar con sus funciones para ejercer como docente… al menos en la prestigiosa institución regiomontana.

“Me es triste informar el fin de mi trayectoria de más de 40 años”, señaló el criticado profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica (FIME) de la UANL. “A cualquier persona que le genere interés está disponible el legado de mi autoría, el manual de Fundamentos de Diseño Digital para las futuras generaciones de ingenieros”.

Profesor de la UANL pide tregua

Al parecer, desde que se difundió el video en el que se le ve burlándose y humillando a uno de sus alumnos que –para acabarla de amolar– tiene Asperger, el profesor Leal Chapa no termina de recibir hate en redes sociales.

Por lo anterior, en su mensaje de despedida, el susodicho pide una tregua a sus detractores. “Dejar el ‘linchamiento cibernético’, puesto que ya se consumó lo que tanto pedían”.

El despido del profesor de la UANL se da pese a que públicamente reconoció que la había regado. Esto, por medio de un video que también compartió en sus redes. “Mi intención es y siempre ha sido la de compartir conocimientos, pero mi práctica docente ha sido afectada por el estrés ocasionado por las condiciones de la pandemia”.

Por si están con el pendiente, ahora que se quedó sin chamba en la UANL, el profesor Leal Chapa se dedicará a su grande pasión: pasarse de lanza con los chavos… no, ya en serio: se dedicará a la investigación en electrónica. No ha dicho dónde, quizás para que no le tumben también ese trabajo, pero bueno, asegura que tomará en cuenta todas las correcciones y sugerencias que le han brindado.