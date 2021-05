Uber ofrecerá viajes gratis a personas en situación de calle para que se vacunen contra COVID

Aplauso de pie. Recientemente la empresa internacional de transporte privado Uber anunció una alianza con El Caracol AC, una organización que trabaja con personas que viven en situación de calle o que tienen alguna discapacidad.

¿De qué va la colaboración? Uber facilitará los traslados necesarios para el trabajo de la organización en la Ciudad de México para acompañar a las personas a las que le toque vacunarse de acuerdo al plan de las autoridades sanitarias.

Es decir, que a través de Uber Assist se ofrecerán viajes gratuitos a todas las personas beneficiadas por El Caracol AC, es decir, personas que requieren de asistencia o de ayuda adicional en sus traslados por cualquier discapacidad que presenten.

Por medio de una transmisión en vivo, la asociación El Caracol anunció que la próxima semana llevarán a un bloque de 10 personas entre 50 y 59 años a vacunar contra COVID-19 justamente gracias a la ayuda de Uber Assist. Explicaron que al momento han registrado en el sistema de vacunación a 10 personas pero haciendo recorridos en las calles encontraron a más personas que en breve registrarán de igual forma.

Vacunación COVID para personas vulnerables

De acuerdo con UBER, este producto además de contar con todas las medidas de seguridad e higiene en los viajes, impulsa la sensibilización de los conductores mediante un programa digital diseñado y desarrollado por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad (CONADIS).

“De esta forma se comparte información sobre diferentes discapacidades, conocimientos sobre cómo doblar y manejar sillas de ruedas, andaderas y muletas, además de terminología, lenguaje inclusivo y consejos para asistir a quienes más lo requieren“, se lee en el comunicado.

Por su parte, Luis Enrique Hernández, Director de El Caracol AC, explicó que desde hace 27 años traban en la visibilidad e inclusión social de poblaciones de calle de la capital del país.

“Y hoy, en el marco del aniversario de la asociación, nos congratula colaborar con Uber para no frenar nuestros esfuerzos y sobre todo, que la falta de acceso a un método de movilidad, no se convierta en un freno para promover la salud y no acceder a la vacunación; la suma de esfuerzos sin duda es clave para continuar transformando y a apoyando a quienes más lo necesitan”, señaló.