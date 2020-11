Reportan toma de rehenes en oficinas de Ubisoft en Montreal, Canadá

**Actualización

Hace algunos minutos, a través de la cuenta oficial de la Policía de Montreal en twitter, las autoridades canadienses dieron a conocer que no han detectado ninguna amenaza hasta el momento. Eso sí, informaron también que ya se encuentran evacuando las oficinas de Ubisoft.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

Alrededor de la 1 de la tarde —hora local— la Policía de Montreal, Canadá, avisó de un operativo en el bulevar de Saint-Laurent, después de que en redes se reportara la toma de rehenes en un edificio utilizado como oficinas de la empresa de videojuegos Ubisoft.

Aunque aún la información es poca —quién llevó a cabo la toma de rehenes y con qué objetivo—, medios locales reportaron que el personal de Ubisoft permanece en las instalaciones del edificio, que se ubica en Saint-Laurent y St-Viateur, y otros lograron escapar por en la azotea. De hecho, los propios empleados han publicado tuits, reportándose a salvo sin entender tampoco la situación, como el jefe de proyecto de Programación, quien tuiteó: “Estoy en la oficina y estoy bien”.

BREAKING – Dozens of people are being held hostage on the rooftop of the #Ubisoft building in #Montreal, Canada. pic.twitter.com/7qGBmnRv19 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 13, 2020

¿Y la policía?, ¿cuál es el reporte? Hasta el momento, la policía de Montreal publicó un aviso en redes para informar a la ciudadanía del operativo y pedir a la gente que evite la zona. Hasta el momento, no hay reportes de personas heridas y en medio de la confusión, las autoridades intentan confirmar qué sucede en Saint-Laurent.

There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

“Estamos validando la información y se darán más detalles“.

Ubisoft

Sólo como contexto Ubisoft es una empresa de videojuegos —y tiene sus sede en Montreal, Canadá— y es reconocida como la desarrolladora de videojuegos como Prince of Persia, Assassin’s Creed, Tom Clancy’s, Far Cry entre otros.

Por esta razón, los hechos de esta tarde —13 de noviembre— han tomado por sorpresa tanto a los habitantes de Montreal como a los seguidores de estos títulos.

**Información en desarrollo.