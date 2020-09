UIF descongeló 800 mdp a Kamel Nacif, confirma Santiago Nieto

Donde quiera que esté, Kamel Nacif le debe de estar diciendo a Eduardo Medina Mora, “tú eres el héroe de esta historia, papá”… y es que, según el titular de la UIF, gracias a una jurisprudencia impulsada por el exministro, el empresario consiguió que le fueran liberados 800 millones de pesos. Muy útiles, para ahora que se anda fugando de las autoridades.

Por si les suena, pero no se acuerdan bien, Kamel Nacif (también conocido como El Rey de la Mezclilla) es el empresario que –junto con Mario Marín– está siendo “buscado” para que enfrente cargos por temas de corrupción política, trata de personas y tortura en contra de la periodista Lydia Cacho. Nada más.

Desde hace varios días Lydia Cacho denunció en sus redes sociales el descongelamiento de cuentas millonarias del tal Kamel Nacif. Pero fue hasta ayer que las autoridades confirmaron tal regadota. Fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien se encargó de esa chamba. Tenía que ser, ya que fue ésta la que tuvo que dejarle libres sus millones al empresario en fuga.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

De acuerdo con Nieto Castillo, lo anterior se tuvo que hacer en atención a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual es atribuida al exministro Eduardo Medina Mora y limita a la UIF para retener cuentas, si es que esta acción no es solicitada por una instancia internacional o supranacional. Cuando se trata de una investigación local… pues la jurisprudencia es clara y no se concede la posibilidad del bloqueo.

“Si la petición internacional no viene con la solicitud expresa del bloqueo de cuentas, el bloqueo de cuentas no debe realizarse, y por tanto, a pesar de existir solicitud internacional, como es el caso de Kamel Nacif, en virtud de que la redacción dice ‘valore la posibilidad de bloquear cuentas’, no conceden la suspensión”, señaló el titular de la UIF en conferencia para presentar la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

¿Y entonces?, ¿Kamel Nacif sí disfrutará de sus millones?

Puesssss, al parecer, sí. Según dio a entender el titular de la UIF, lo que ahora se está haciendo es presentar las quejas correspondientes al Consejo de la Judicatura Federal, para que no se den más casos como el del Rey de la Mezclilla, que ahora tiene acceso a millones de pesos para seguir en fuga… y todo gracias a interpretaciones “ultra gramaticales de los juzgadores”.

… o también algo que podría servir es la rápida aprehensión de este tipo de sujetos. Recordemos que, desde inicios del año pasado, Kamel Nacif y el exgobernador Mario Marín tienen orden de aprehensión y pese a que medios y la propia Lydia Cacho se han encargado de señalar la ubicación del par, las autoridades nomás no consiguen su captura. Y luego con más recursos…