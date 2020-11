UIF no encontró indicios de delitos financieros tras investigación a Pío López Obrador

El asunto de Pío López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador, y los famosos videos difundidos por Carlos Loret de Mola a través de Latinus, no paran de dar material para la conversación. Ahora nos enteramos de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya concluyó su investigación por este caso y determinó que no existen indicios de delitos financieros.

Pasa que la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda (SHCP), informó por medio de un comunicado que ya concluyó su indagatoria hacia el hermano de AMLO y entregará su reporte al INE este lunes 9 de noviembre, pues aunque no haya indicios de delitos financieros, falta que el Instituto Nacional Electoral determine si existen delitos electorales.

“La Unidad de Inteligencia Financiera (…) ya concluyó la investigación financiera en el caso de Pío López y David León, esta Unidad entregará mañana lunes 9 de noviembre al Instituto Nacional Electoral toda la información sobre dicha investigación ya que es este Instituto quien debe determinar si hay o no responsabilidad administrativa y determine lo conducente“, señala el comunicado, según información de Reforma.

Titular de la UIF dice que no encontraron nada significativo

Aunque la UIF se reservó el derecho de dar a conocer una conclusión sobre la investigación que hizo a Pío López Obrador por los videos donde se le ve recibiendo los famosos “apoyos” por parte de David León, parece ser que no encontraron “nada significativo” contra el hermano de AMLO.

Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo en entrevista para el programa Tragaluz de Milenio Televisión, que la indagatoria hacia Pío López Obrador no reveló alguna anomalía o por lo menos no hay elementos para determinar que no es inocente.

“Lo he platicado con el Presidente. Hicimos una revisión de Pío López Obrador, no encontramos nada que fuera significativo”, dijo Nieto. Además, fuentes federales confirmaron a El Universal que en la indagatoria no se detectaron delitos financieros como para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La UIF explicó en su comunicado que su única función es investigar y aportar la información a las instancias correspondientes, en este caso el INE, para que éstas determinen si hay o no alguna responsabilidad… pero bueno, en este caso ya se confirmó que ellos no creen que haya algo que perseguir.

“Con esta investigación se cumple la instrucción del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador de investigar todos lo casos sin ningún sesgo de cualquier tipo”, señala el comunicado de la UIF. Ya veremos qué dice ahora el INE, pues al menos Pío López Obrador anduvo muy activo presentando apelaciones para que se detuviera la investigación. ¿Por qué será?