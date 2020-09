“No es mi culpa que sean corruptos”: La UIF investiga a EPN y Calderón por caso Odebrecht

El exdirector de Pemex Emilio Lozoya llegó a México para desembuchar sobre el caso Odebrecht y la red de sobornos que se tejió entre distintos funcionarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Para saber si todo lo que dijo es verdad y no un rollo para salvar su pellejo, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) investiga la ruta de los sobornos para poder presentar una denuncia —y en su indagatoria están los nombres del extlatloani y Felipe Calderón.

En entrevista con El Universal, el titular de la UIF Santiago Nieto explicó que la Unidad está detrás de la presunta ruta de sobornos que delató Emilio Lozoya.

En la denuncia de Lozoya —de más de 60 páginas–, el exfuncionario de EPN relacionó a 70 personas en la red de moches y como entre ellas están los expresidentes, a la UIF le toca armar una investigación.

Y después, si encuentra pruebas vinculantes o que acrediten la versión del exdirector de Pemex, tendrá que presentar una denuncia. Según los cálculos de Santiago Nieto, el proceso les llevará más o menos tres meses, pues la UIF está revisando “operación por operación” en el sistema financiero para ver qué procede.

¿Y Ricardo Anaya?

Aprovechando el viaje, Santiago Nieto fue cuestionado sobre otro de los protagonistas de la denuncia de Lozoya: Ricardo Anaya. ¿Qué pasó con el panista?

Por lo pronto, la UIF está en una investigación general. Va de nuez: la Unidad está revisando si las piezas de la denuncia encajan y para hacerlo, hay que tomar en cuenta a las 70 personas señaladas en el documento entregado por Lozoya.

Y entre esas 70 personas se encuentra Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de México. Sin embargo, no se trata de una investigación personalizada.

“En este momento estoy trabajando de forma monotemática en la UIF, el planteamiento del presidente es muy claro al respecto, tengo una instrucción que es tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, y mis esfuerzos están enfocados a que la unidad funcione para lo que fue diseñada”.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

¿Cómo va el caso Odebrecht desde la UIF?

Según Santiago Nieto, la UIF ya presentó cinco denuncias relacionadas con la chamba de Emilio Lozoya en Pemex. Pero sigue la mata dando y la Unidad prepara una sexta —que tiene que ver con un pago de tres mil millones entre Petróleos Mexicanos y Odebrecht.

Además, la UIF ya le echó el ojo al caso Fertinal y el Astillero —que Pemex compró a sobreprecio durante el sexenio de Peña Nieto y al mando de Emilio Lozoya.

Nada más de rápido, sobre Fertinal hay que recordar que Lozoya dio su visto bueno para comprar una empresa —mediante Pemex Fertilizantes— que ya estaba en quiebra.

Y sobre el astillero español —una instalación dedicada a la construcción y reparación de embarcaciones— Hijos de J. Barrales S.A; su compra representó pérdidas por millones de dólares para Pemex.

Ahora sí, regresando a las declaraciones de Santiago Nieto, se supone que la estancia de Emilio Lozoya en Pemex le dio al traste a la federación, pues el exmuchacho de EPN recibió a Petróleos mexicanos con 40 mil millones de dólares de pérdidas y lo dejó en cien mil millones de dólares.

“No es mi culpa que sean corruptos”: Santiago Nieto

La oposición acusa a la UIF de ser un brazo operador de AMLO. Sin embargo, las cosas como son, según Santiago Nieto, pues el trabajo ahora es investigar qué pasó con la red de desvíos de recursos, moches y corrupción que funcionaba mediante el sistema financiero mexicano.

“No es mi culpa que sean corruptos, no es mi culpa ver cuando cualquier instancia del Estado mexicano, incluyendo los gobiernos locales con los que tenemos un convenio de colaboración, me soliciten una información, yo evidentemente tengo que entregarla y, segundo, si hay algún tipo de actividad presuntamente delictiva, denunciarlo y hacer los acuerdos de congelamiento de cuentas”, insistió.

Al final, el exjefe de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) —en el gobierno de EPN— negó que toooooodo este proceso se trate de una venganza contra el expresidente Peña Nieto por su destitución en la Fiscalía, ¿se acuerdan? Cuando Santiago Nieto le tuvo que llegar de la Fepade por órdenes del Gobierno y después de intentar investigar el caso Odebrecht y el de los Duarte, César y Javier.

Si quieren echarle un ojo a la entrevista completa de El Universal, AQUÍ les dejamos el enlace pa que vean qué tal con la UIF —una unidad que opera como brazo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se dedica a checar que nadie se pase de lanza y use el sistema financiero para el lavado de dinero o la operación con recursos de operación ilícita.