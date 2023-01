Cómo no regresar a actividades con toda la actitud con pronósticos como éste que da el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ya que parece que es algo inevitable, el FMI no se aguantó ni siquiera a que se acabara el recalentado. Ayer, 1 de enero, echó su mal augurio sobre la economía mundial. Así, a ojo de buen cubero, el órgano dice que un tercio de la economía mundial entrará en recesión este 2023. Así de fácil.

De acuerdo con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, si a muchos les fue mal en cuestiones económicas en el 2022, este año nuevo no tienen por qué creer que la cosa va a mejorar. Este 2023 “será más duro que el año que dejamos atrás”, auguró la funcionaria.

En entrevista para el programa Face the Nation de la CBS, Georgieva señaló que hay elementos fuertes para creer que la economía mundial estará pa’l perro. El principal: la desaceleración simultánea que están experimentando los motores del mundo (China, la Unión Europea y Estados Unidos).

“Esperamos que un tercio de la economía mundial esté en recesión. Incluso los países que no están en recesión, se sentirían como una recesión para cientos de millones de personas”, señaló la funcionaria del FMI en cita recogida por The Guardian.

No es la primera vez que el FMI dice que el 2023 no pinta muy bien en lo económico. Desde hace meses anda haciendo esta previsión, esperando que los gobiernos del mundo tomen sus precauciones y no gasten todo el varo en, digamos, megaconstrucciones…

De acuerdo con el FMI, la recesión mundial que se espera para este 2023 no será más que el reflejo del mal momento económico que atraviesa el mundo por asuntos como la guerra en Ucrania, las presiones inflacionarias, así como las manchadas tasas de interés que han impuesto bancos centrales del mundo.

Según el FMI, se espera que China tenga un año para el olvido. Sobre todo por las repercusiones económicas que se le vienen por el alza de casos COVID-19. El pronóstico es muy malo, tanto así que se espera que, por primera vez en 40 años, su crecimiento esté al nivel (o incluso por debajo) del crecimiento económico mundial.

Y mientras eso sucede, se espera que Estados Unidos sea más “resiliente” ante la mala temporada. Todo el mundo así lo espera, ya que si aguanta la vara el gobierno de Joe Biden, entonces, quizás, podría evitar la recesión y, con ello, aminorar el trancazo global.