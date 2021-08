¡Aplausos! UNAM cambia nombre de alumna transgénero en sus documentos oficiales

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que actualizó el nombre de una alumna transgénero de la carrera de Economía. Sí, se trata de Ana Sofía Pastrana, quien logró que la casa de estudios cambiara su nombre en documentos oficiales de la universidad.

El sitio oficial UNAM Global dio a conocer la historia de Ana Sofía Pastrana, una alumna transgénero, de la carrera de Economía, que logró que la Universidad Nacional Autónoma de México cambiara su nombre en documentos oficiales universitarios.

Así es, ella comenzó su transición cuando estaba estudiando en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), por lo que tenía que pedir a sus profesores que la llamaran por el nombre que había escogido y aparecer así en las listas oficiales.

Cuando empezó a estudiar la licenciatura, y con su cambio de nombre legalmente, pidió por correo electrónico a sus maestros y maestras que por favor cambiaran su nombre como había sido anteriormente; cual fue su sorpresa cuando la UNAM le respondió que Ana Sofía ya aparecía así en las actas escolares.

Afortunadamente, Ana Sofía cuenta que la UNAM cuenta con protocolos para este tipo de casos, y que el cumplimiento de su solicitud fue bastante rápido: “Ya en la universidad, ahorita que ya hice mi cambio, fue algo sumamente rápido. Yo pensé: ‘No, me voy a tardar muchísimo, va a ser algo terrible’. Qué bueno que la UNAM ya está muy especializada en estos temas”, comentó.

“La verdad me sentí muy contenta porque hice unos correos, envié correos con mi información y me lo dieron”, agregó sobre su cambio de nombre en la universidad.

👨🏻👩🏻 Sofía se dio cuenta que no encajaba en su cuerpo, pero no sabía qué sentía. Al llegar al bachillerato ya no podía seguir fingiendo. ⬇️https://t.co/qo19NECKbk

— UNAM Global (@unamglobal) August 9, 2021