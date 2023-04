Todo un enredadero en el caso. Después de que nos enteramos que un juez había desechado un amparo de Yasmín Esquivel surgió la pregunta de si la UNAM ya podía emitir su resolución sobre el caso de plagio.

Y todo parecía indicar que sí hasta que la propia UNAM informó que todavía no puede porque les avisaron que se impusieron nuevas medidas cautelares de un Juzgado Civil de la Ciudad de México. Here we go again…

Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasó con el amparo de Yasmín Esquivel?

Hay que recordar que hace no mucho tiempo se hizo público un verdadero escándalo: la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, habría plagiado toda su tesis de licenciatura.

Ya sabemos que la UNAM no le va a quitar su título porque la legislación en su momento no lo permitía y que tampoco le van a quitar la cédula profesional porque no hay una resolución penal.

La cosa es que el Comité de Ética de la UNAM tiene pendiente una resolución final sobre si la ministra sí cometió plagio y cuáles son las sanciones que podrían aplicarse en el caso.

Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, la astucia ganó tiempo ya que la ministra solicitó un amparo que le fue otorgado para impedir que la UNAM anunciara esa resolución, amparo que recientemente fue desechado por un juez federal.

Esto significaba, hasta el momento, que la Máxima Casa de Estudios ya podría anunciar esa resolución con todas las de la ley para avanzar en este vergonzoso caso.

Y estábamos en la festejada cuando la UNAM informó que no lo podrán hacer todavía ya que les notificaron nuevas medidas cautelares impuestas por un Juzgado Civil de la Ciudad de México. Esto para que se detenga todo el proceso.

Foto: UNAM

Como en la primera ocasión, la Universidad afirmó que va a acatar estas nuevas medidas cautelares para seguir con el pico cerrado pero que hará uso de todos los recursos legales para “cumplir lo que nos encomienda la Constitución y nuestra Ley Orgánica”.

Es decir, si bien el primer amparo fue tumbado, más tardaron en enterarse que les notificaron que ya había nuevas medidas cautelares para mantener congelado el asunto.