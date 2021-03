El COVID-19 aumentaría la pobreza infantil en hasta 15% en todo el mundo

Este 11 de marzo, pero de hace un año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente al COVID-19 como una pandemia de alcances mundiales. En ese contexto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) recordó que un año después del inicio de la pandemia el proceso ha retrocedido en prácticamente todos los aspectos clave de la infancia.

La directora del hindi, Henrietta Fore, explicó que en todo el mundo han aumentado los niños hambrientos, aislados, maltratados, ansiosos, así como los que viven en la pobreza y se ven obligados a contraer matrimonio.

La Unicef explica que hasta marzo de 2021, el 13% de las 71 millones de infecciones por COVID en 107 países corresponden a niños y adolescentes menores de 20 años. Esto se traduce en el 62% del total de infecciones mundiales.

En los países en desarrollo se espera que la pobreza infantil aumente alrededor del 15% pero también se espera que otros 140 millones de niños vivan en hogares que están por debajo del umbral de pobreza.

Las escuelas para más de 168 millones de niños en edad escolar en todo el mundo han estado cerradas por casi un año y dos tercios de los países con cierres totales o parciales están en América Latina y el Caribe. En este mismo sentido, al menos 1 de cada 3 niños no han podido acceder al aprendizaje a distancia mientras sus escuelas estaban cerradas.

Y no es todo. Al menos 10 millones de matrimonios infantiles adicionales pueden ocurrir antes del final de la década, lo que amenaza años de progreso en la reducción de la práctica.

Al menos 1 de cada 7 niños y jóvenes han vivido bajo políticas de quedarse en casa durante la mayor parte del último año, lo que ha provocado sentimientos de ansiedad, depresión y aislamiento.

Hasta el mes de noviembre, entre de 6 a 7 millones de niños menores de 5 años podrían haber sufrido desnutrición aguda en 2020, un aumento del 14% que podría traducirse en más de 10 mil muertes infantiles extras por año.

One year into the COVID-19 pandemic, progress has gone backward across virtually every key measure of childhood.

The signs that children will bear the scars of the pandemic for years to come are unmistakable. They must be at the heart of recovery efforts.

— Henrietta H. Fore (@unicefchief) March 11, 2021