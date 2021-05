Que agarren sus maletas: Unión Europea recibirá turistas extranjeros, pero que estén vacunados

Los días avanzan y algunos países han decidido medio relajar las restricciones sanitarias contra el COVID-19. Uno de estos casos está en la Unión Europea, que acaba de aprobar la reapertura de sus fronteras a turistas que no forman parte de la comunidad pero que ya estén vacunados y vacunadas —es decir, que cuenten con el esquema completo de la vacunación.

Según la propuesta de la Comisión Europea, el chiste es permitir la realización de viajes no esenciales desde los países que no forman parte de la Comunidad —y va de nuez: siempre y cuando las personas ya estén vacunadas.

We welcome the @EUCouncil agreement on updating the approach to travel from outside the EU.

The Council now recommends that EU countries ease some of the current restrictions, in particular for those vaccinated with an authorised vaccine.@ChristianWigand ↓ pic.twitter.com/hCVKxe2Pw2

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) May 19, 2021