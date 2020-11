Al menos 19 personas murieron en un atentado terrorista en la Universidad de Kabul, Afganistán

Este lunes 2 de noviembre fue un día complejo, difícil y lamentable para Afganistán, pues la Universidad de Kabul fue el blanco de un atentado terrorista —llevado a cabo por el Estado Islámico—, donde al menos 19 personas perdieron la vida y otras 22 resultaron heridas.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio del Interior, Tarik Arian —citado por la AFP—, tres sujetos se infiltraron en la Universidad de Kabul y dispararon contra el personal docente y estudiantes.

Militants have stormed Afghanistan’s #Kabul University and clashes ongoing. Majority of students have been evacuated. Taliban reject responsibility. #Afghanistan pic.twitter.com/PfAqTCtBBS

— Naseer Rahin (@Naseerrahin) November 2, 2020