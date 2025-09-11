Lo que necesitas saber: La Universidad alertó a los estudiantes del ataque y les pidió no salir de sus habitaciones.

En pleno aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, se registró lo que podría ser un tiroteo en la Universidad de Massachusetts cerca del edificio este. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas y la identidad del atacante.

Lo único que informó la policía de Massachusetts, misma que atendió la emergencia y controló la situación, es que ya no existe una ‘amenaza continua para la comunidad. .

Captura de pantalla

Tiroteo en la Universidad de Massachusetts

Durante la tarde del 11 de septiembre del 2025, la policía de Massachusetts recibió un reporte sobre un tiroteo en la Universidad de dicha zona, mismo que atendieron de inmediato. Se coordinaron con las autoridades de la Universidad para atender la emergencia y poner a salvo a toda la comunidad estudiantil.

La Universidad alertó a los estudiantes del ataque y les pidió no salir de sus habitaciones ni abrir la puerta, a menos que sea la policía. “Los estudiantes en los dormitorios permanezcan en sus habitaciones, no abran las puertas a nadie a menos que sea la policía”.

Las clases del resto del día fueron canceladas por precaución.

Información en desarrollo…