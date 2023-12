Lo que necesitas saber: Apenas en agosto pasado, Uriel Carmona libró tres detenciones relacionadas con el feminicidio de Ariadna Fernanda. Ahora su inmunidad pende de un hilo por presunto ejercicio indebido del servicio público.

Aunque al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, se le recuerda por haber sido detenido por acusaciones de meter su cucharota para que no avanzara la investigación de un feminicidio (acción en beneficio del presunto responsable), en este caso se le podría quitar la inmunidad que le da su cargo por ejercicio indebido del servicio público… cosa que diiiiiice el flamante funcionario, no es tal.

La última palabra sobre su desafuero la tendrá el Congreso de Morelos, dice Uriel Carmona

“No hay delito que perseguir”, dijo Uriel Carmona en entrevista realizada hace unos días, ya con conocimiento de lo que iba a pasar… y que ayer pasó: el avance en el Congreso del proceso de desafuero en su contra. Según el fiscal de Morelos, no importa que dicho proceso continúe entre diputados federales, al final de cuentas serán los legisladores locales si homologan y ahí es donde, según, la tiene de gane.

“Estoy tranquilo. Yo no he cometido ningún delito. Esa resolución final le corresponde, le compete completamente a la legislatura de Morelos”, señaló el fiscal en entrevista difundida por Aristegui Noticias. “Espero que la razón impere y pues no se me prive en esa primera etapa del foro constitucional, porque no hay delito que perseguir, no de acuerdo a la Constitución en su artículo 111 de la Constitución federal”.

Uriel Carmona. Foto: Margarito Pérez-Cuartoscuro.

Fiscal y FGR presentarán sus pruebas y argumentos ante Congreso

Pues ya veremos si esa actitud de quien se cree intocable le dura mucho a Uriel Carmona. Por lo mientras, ayer, 12 de diciembre, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para retirar el fuero al fiscal de Morelos.

Lo anterior quiere decir el mentado dictamen ya fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara, la cual no tardará en convocar a la Fiscalía General de la República (FGR) y al susodicho, para que ambas partes presenten sus pruebas. En esa sesión que se antoja bastante ríspida, el Congreso la hará de jurado y, en caso de decidir que el fiscal de Morelos se quede sin fuero, pues podría procederse penalmente en su contra.

Foto: Margarito Pérez-Cuartoscuro

Uriel Carmona está acusado de ejercicio ilícito del servicio público, ya que, al parecer, asumió el cargo sin haber realizado los exámenes de control de confianza. Y esto parece leve, peeeeeeero recordemos que el funcionario libró tres procesos por el feminicidio de Ariadna Fernanda… y, por otra parte, la FGR lo tiene en la mira por tortura.

Te puede interesar