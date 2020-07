Vacuna para COVID-19 dio resultados positivos y está lista para última prueba

Este 14 de julio, investigadores informaron que la primera vacuna COVID-19 probada en Estados Unidos, aceleró el sistema inmunológico de las personas como esperaban los científicos, por lo que ya está lista para empezar las pruebas finales y más importantes.

De hecho, el Doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno estadounidense, indicó lo siguiente a AP: “No importa cómo se corta esto, estas son buenas noticias”.

¿Cuál es la última prueba de esta vacuna para el COVID-19?

Esta vacuna desarrollada por los colegas de Fauci, en los National Institutes of Health and Moderna Inc., empezará su última prueba el próximo 27 de julio.

Se trata de un estudio que se realizará con la ayuda de 30 mil personas para probar si la vacuna es lo suficientemente fuerte para proteger a los humanos del coronavirus SARS-CoV-2.

¿Cómo saben que la vacuna ya está lista para la última prueba?

Los científicos informaron este día los resultados de los primeros 45 voluntarios que se ofrecieron para recibir esta vacuna en marzo, con lo que se supo que el fármaco tuvo el impulso inmune esperado.

Sí, los investigadores de New England Journal Medicine informaron que estos primeros voluntarios desarrollaron anticuerpos neutralizantes en su torrente sanguíneo, moléculas clave para bloquear la infección a niveles comparables a los hallados en personas que sobrevivieron al COVID-19.

Al respecto, la Doctora Lisa Jackson, del Kaiser Permanente Washington Research Institute de Seattle, y quien dirigió este estudio, indicó: “Este es un componente esencial que se necesita para avanzar con los ensayos que realmente podrían determinar si la vacuna protege contra la infección”.

¿Qué efectos tuvo esta vacuna?

La vacuna, que requiere de dos dosis con un mes de diferencia, no tuvo efectos secundarios graves, aunque más de la mitad de los participantes del estudio señalaron reacciones similares a la gripa, lo cual es común después de la colocación de vacunas.

También algunas de estas reacciones son similares a los síntomas de COVID-19, aunque son temporales: duran más o menos un día y ocurren luego de la vacunación.

Las pruebas finales incluirán a adultos mayores

Los resultados que se dieron a conocer este martes sólo incluyeron a adultos y jóvenes, pero en la prueba del primer paso se añadió a adultos mayores, uno de los grupos más vulnerables al COVID-19.

Asimismo, Fauci aseguró que las pruebas finales también incluirán a personas de la tercera edad, además de personas con enfermedades crónicas.

Aunque no existe garantía, el gobierno espera tener resultados de esta vacuna a finales de año; lo que significaría un tiempo récord.

*Con información de AP