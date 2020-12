Vacuna contra COVID no será obligatoria pero “todos debemos vacunarnos”, dice AMLO

En los últimos días han surgido un par de hashtags o etiquetas súper raros —que además se han convertido en tendencia— en redes y que están relacionados con la campaña de vacunación en México pero en mala onda. Igual ya toparon #YoNoMeVacuno en Twitter o Facebook. A propósito de esta consigna, AMLO declaró que nadie será obligado a recibir la vacuna contra el COVID-19, que eso sí será universal y gratuita.

Cuestionado por una reportera en la mañanera de este 29 de diciembre sobre el hashtag #YoNoMeVacuno —que no sólo apareció en México—, AMLO aseguró que la aplicación de la vacuna contra el coronavirus no será a fuerza, pero lo cierto es que es altamente recomendable para garantizar la salud de la ciudadanía.

Vacuna contra el COVID-19 no será obligatoria en México: AMLO

“En el caso de nuestro país no tenemos ese problema, la gente sí va a vacunarse porque hay una tradición en la aplicación de las vacunas. ¿Quién no tiene de mi generación una cicatriz? (…) Además, la gente tiene confianza de que no vamos nosotros a aplicar algo que los perjudique, no creo que haya ningún problema en ese sentido, de todas maneras vamos a estar informando de que debemos de vacunarnos cuando nos toque la vacuna”, dijo AMLO.

Luego, el presidente aseguró que en el caso de que haya gente que no quiera vacunarse —por aquello de las teorías de conspiración que se han esparcido sin sustento científico, ni pruebas—, su libertad está asegurada.

“Somos libres, todo es voluntario, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, o sea, nada obligatorio, prohibido prohibir, es hacer conciencia”.

El mensaje de Andrés Manuel Obrador fue respaldado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien insistió que el gobierno optará por la labor informativa y garantizar la salud de los mexicanos y las mexicanas.

Mientras, en España

No, no fue una noticia relacionada con el Día de los Santos Inocentes. Ayer (28 de diciembre), el Ministerio de Sanidad de España anunció que hará un registro de las personas que NO se vacunen contra el COVID-19 y que lo compartirá con el resto de la Unión Europea.

¿La razón? Un poco lo que AMLO explicaba, la vacuna no será obligatoria en España pero se trata de una acción que podría estar relacionada con lo que suceda en un futuro en la Unión Europea con respecto a los viajeros y las viajeras.

Si bien el Ministerio de Sanidad —a través de Salvador Illa— no detalló la finalidad de este registro en una entrevista televisiva; puede que la Unión Europea lleve a cabo protocolos de viaje y sanitarios para responder a la pandemia.

Y entre estas acciones estaría restringir la movilidad a las personas que no se vacunen contra el coronavirus. Pero aún esto no es un hecho y se trata de una hipótesis manejada por medios extranjeros.

Lo cierto es que en España, este registro —que promete proteger los datos de la ciudadanía— va.