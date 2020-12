¿Y las otras? La vacuna de Pfizer es la primera aprobada por la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer este 31 de diciembre, antes de que termine este truculento año, que aprobaron incluir la vacuna de Pfizer y BioNTech en la lista para uso de emergencia. De hecho, señalaron que esta medida servirá para que los países aceleren su aprobación e importen y administren este fármaco contra el COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud incluyó la vacuna de Pfizer y BioNTech en la lista para uso de emergencia. Al respecto, la Doctora Mariangela Simao, subdirectora general para el Acceso a Medicamentos, Vacunas y Productos Farmacéuticos, comentó lo siguiente: “Este es un paso muy positivo para asegurar el acceso global a las vacunas contra el COVID-19”.

Sin embargo, comentó que se requiere un esfuerzo global para lograr un suficiente suministro de vacunas para cumplir con las necesidades de poblaciones prioritarias.

Con esta aprobación de la vacuna de Pfizer, señalan que varios países podrán omitir sus análisis para aprobar este medicamento y comenzar con la compra de dosis a la empresa farmacéutica. Esto les permitirá a los países que no tienen medios para conocer la eficacia y la seguridad de este medicamento, tener un acceso más rápido.

Por otra parte, la OMS indica que también esto facilitará a UNICEF, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargada de la logística de distribución de vacunas en todo el mundo, y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) comprar la vacuna para su distribución en países pobres.

Esta vacuna de Pfizer, con un 95 % de eficacia, ya se está aplicando en países como Reino Unido, Estados Unidos y Suiza, así como en la Unión Europea y otras naciones.

