La última chance: Acá se podrán vacunar los rezagados mayores de 18 años en CDMX

¿Estabas de viaje, no te habías convencido, se te pasó la fecha o por cualquier otra situación no te has aplicado la primera dosis de la vacuna contra COVID? No te preocupes, hay una última chance de vacunarte.

A partir del lunes 25 y hasta el viernes 29 de octubre todos los mayores de 18 años que aún no se han vacunado podrán acudir al Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria para recibir su primera dosis.

Les aplicarán el biológico desarrollado por AstraZeneca. Podrás acudir también si te falta la segunda dosis de la Astra.

Para poder obtener una cita, hay que registrarse en Locatel y después te llegará un mensaje a tu celular del número 51515 en donde te darán el día y la hora que te corresponde.

Y se acabó la vacunada

Si todo sale como se tiene planeado, el próximo jueves 28 de octubre se habrá acabado con la vacunación de todos los habitantes de la Ciudad de México. Entre el 96 y el 98% de los mayores de 18 años tendrán el esquema completo con alguna vacuna contra COVID y el 99% cuentan con al menos la primera dosis.

De acuerdo con la cobertura estimada hasta este viernes 22 de octubre, la cobertura en adultos mayores de 60 años es del 94%, del 97% para adultos de 50 a 59 años, de 87% para adultos de 40 a 49 años, del 85% para adultos de 30 a 39 años, así como del 92% en adultos de entre 18 a 29 años.

Hasta este viernes la cobertura de personas con esquema completo es del 81.1% y del 98.8% de al menos una dosis.

En esa semana del 25 de octubre se aplicará segunda dosis para los mayores de 18 años que recibieron la Sputnik en Iztapalapa, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán. Pero, si eres de cualquier otra alcaldía y te falta la segunda dosis de esa vacuna, puedes acudir a las unidades vacunadoras para recibirla.

Lo único que hay que hacer es registrarse en Locatel para poder obtener una cita y que no se amontone el asunto.