Ya merosky: Rusia pide a la OMS acelerar el registro de la vacuna Sputnik V

Apenas en agosto pasado el gobierno de Rusia anunció que ya tenía lista la vacuna contra el COVID-19 —con el detalle de que aún faltaba la fase 3— y dos meses después: apuntó a la Sputnik V en una solicitud para el registro acelerado (Emergency Use Listing o EUL) de la OMS (Organización Mundial de la Salud). ¿Y esto qué quiere decir o qué?

Pues… que Rusia envió una solicitud para obtener el registro y la precalificación de Sputnik V. Es decir, el gobierno de Vladimir Putin ya anda en la etapa administrativa para el registro de la vacuna contra el COVID-19 —que es casi casi la última etapa de toooooodo el proceso de desarrollo de la investigación hecha en el Instituto Gamaleya de Moscú.

#RDIF has submitted applications to @WHO for accelerated registration and prequalification of the world’s first registered vaccine against the #coronavirus @sputnikvaccine, which is based on a well-studied platform of human adenoviral vectors: https://t.co/BkjxuvXuWP pic.twitter.com/DqbU3y4dN4

— RDIF (@rdif_press) October 27, 2020