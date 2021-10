Los vacunados podrían celebrar la Revolución en el Zócalo: AMLO

En conferencia de prensa matutina de este 7 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que poco a poco los contagios de COVID-19 están disminuyendo y se sigue avanzando con la vacunación para todos los mayores de 18 años.

En este sentido, el mandatario explicó que están analizando la posibilidad de que los vacunados —con dos dosis— puedan acudir a celebrar el aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿Cómo funcionará? ¿Pedirán certificado de vacunación? Aún no se sabe. El mandatario afirmó que aún están pensando cuál es la mejor estrategia, cuántas personas podrían asistir, de qué manera podrán comprobar su vacunación.

Eso sí, afirmó que de todos modos el evento se va a transmitir por medio de redes sociales para que los que aún no completan su esquema de vacunación y los que no pueden salir de casa por cualquier situación.

COVID-19 en México

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, hasta el 6 de octubre en México se registran un total de 3 millones 699 mil 621 casos acumulados de COVID-19. Esto además de 280 mil 607 lamentables defunciones.

Se estima que hay 47 mil 944 pacientes activos, es decir que presentaron síntomas en los últimos 14 días y se recuperan de la infección.

En las últimas semanas la mayor cantidad de casos se observan en el grupo de edad de entre 18 a 29 años, seguido por los de 30 a 39 años y los de 40 a 49 años.

La tasa de incidencia de casos activos por cada 100 mil habitantes es de 34.2. Los estados que más registran pacientes activos son Tabasco, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Recordemos que la pandemia aún no ha terminado. Estar vacunado con el esquema completo no significa que ya no puedes contagiarte de COVID-19 o que ya no puedes contagiar. A pesar de todo aún hay que usar cubrebocas, mantener la sana distancia y en la medida de lo posible evitar lugares muy concurridos.