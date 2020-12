Apenas vamos empezando con la vacunada contra el COVID-19 en algunos países y ya hay mercado negro. Recientemente la empresa de seguridad cibernética Check Point Software (citada por Financial Times) llevó a cabo un rastreo en la deep web para ver cómo andaba moviéndose la vacuna y qué creen: ya esta a la venta.

No sabemos si sí es una dosis de la vacuna real o solo es una sustancia que venden así, pero cuesta 250 dólares (poquito más de 5 mil pesos) y el vendedor promete que te la va a entregar de manera “sigilosa” en un embalaje doble para protegerla.

El envío, en Estados Unidos, se hace por correo postal o una empresa de mensajería que costaría unos 20 dólares y se agregarían 5 dólares más si te urge la dosis y la quieres al día siguiente. Pero no es el único proveedor.

Pero la investigación no se quedó ahí. La empresa le preguntó al vendedor cómo se debía almacenar la vacuna, éste dijo que podía mantenerse en una caja fría o un refrigerador.

El asunto es si estas dosis de vacuna son reales o es una sustancia desconocida que podría afectar nuestra salud. Expertos del Financial Times explicaron que muchas de esas vacunas son probablemente falsas o nunca se enviarán, por lo que se trata de un vil engaño.

A principios de diciembre, la La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), lanzó una advertencia a sus 194 países miembros, para invitarlos a prepararse ante diferentes acciones del crimen organizado con respecto a las vacunas contra el COVID-19.

📣 BREAKING: INTERPOL has issued a global alert to law enforcement across its 194 member countries warning them to prepare for organized crime networks targeting #COVID19 vaccines, both physically and online.

Details: https://t.co/okGpgNJpIy pic.twitter.com/LSKoEb2LHC

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) December 2, 2020