Llegaron vacunas ‘calientes’ a 8 estados, pero siguen siendo seguras

La Secretaría de Salud tuvo un nuevo sobresalto en el proyecto más importante: resulta que al menos 8 estados en México reportaron que les llegaron vacunas calientes. Esos fallos en la cadena de enfriamiento, en las hieleras o en los termómetros utilizados desataron —ooobvio— una tremenda polémica para saber si todavía sirven estas inyecciones.

Si sirve de consuelo: ya confirmaron que no hay bronca.

Las autoridades sanitarias señalaron que ya le echaron un ojo al delicadísimo asunto y determinaron que estos accidentes en la temperatura no ameritan anular las vacunas.

“No fueron suficientes, en tiempo ni en intensidad, como para inactivar la vacuna”, comentó Ruy López, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud en una conferencia de prensa.

¿Cómo es que se calentaron las vacunas?

Las fallas se dieron con la llegada de las vacunas chinas de Sinovac.

Esta inmunización requiere una cadena especializada para mantenerlas en un frío constante entre 2 y 8 grados. Sin embargo, los reportes de los gobiernos estatales es que algunas llegaron con el termómetro alcanzando incluso los 12 grados.

Y con esas denuncias la Secretaría de Salud tuvo que echarle un ojo a la situación.

Explicaron cosas interesantes: que las vacunas viajan con un termómetro especializado llamado datalogger que va tomando mediciones concretas durante todo el trayecto. Entonces tenían mediciones de las temperaturas mínimas, máximas y el promedio del viaje.

Cuando revisaron todos los datos vieron que solamente se habían “calentado” durante un tiempo máximo de una hora.

“La decisión fue que no, que son estos momentos de temperatura que no fueron suficiente o no fueron suficientes en tiempo ni en intensidad como para inactivar la vacuna”, comentó el funcionario de Secretaría de Salud.

Entonces determinaron que no pasa nada con las vacunas y lo más importante: pueden ser utilizadas de forma segura y efectiva.

Ruy López señaló que estas broncas de vacunas calientes se hicieron presentes en Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Oaxaca, Campeche, Nuevo León y Tamaulipas… “y en todas ellas se revisaron los datos y en ninguna de ellas hubo un problema a considerar”.