Lo que sabemos de la nueva variación de COVID-19 descubierta en Reino Unido

Conocida como la nueva “cepa” de coronavirus que ha ocasionado que varios países —no sólo de la Unión Europea— hayan suspendido los vuelos de Reino Unido, su detección puso a chambear al Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), que más bien la ha definido como una nueva variante del COVID-19. ¿Cómo?

En medio de las noticias sobre las suspensiones de vuelos y el cierre de actividades económicas (y sociales) en Reino Unido, esto es lo que sabemos de la variación de COVID-19.

Threat Assessment Brief: Rapid increase of a #SARSCoV2 variant with multiple spike protein mutations observed in the #UnitedKingdom.

— ECDC (@ECDC_EU) December 20, 2020