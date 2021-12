Reportan primer caso de la variante Ómicron en CDMX

Sabíamos que era inevitable y le tocó a México —apenas el 30 de noviembre, por ejemplo, Brasil confirmó sus primeros casos—, específicamente a CDMX, donde ya reportaron el primer caso de la variante Ómicron de COVID-19.

Al menos esa fue la información que compartió el periodista Pascal Beltrán del Río en Twitter con el siguiente mensaje:

“Tengo confirmado que hay un caso de Ómicron en México. Se trata de un paciente hospitalizado en el INDRE que estuvo en Sudáfrica.

Para clarificar: el paciente está hospitalizado y la muestra que dio positivo a mutaciones características de la variante Ómicron en una prueba de tamizaje con el sistema Master Mut de Genes2Life se está secuenciando en el INDRE”.

Chanfle. Esta información ya llevaba circulando un par de horas sin ser confirmada por la Secretaría de Salud o las autoridades sanitarias de CDMX.

Análisis del caso sospechoso de la variante Ómicron en CDMX

Por su parte, Milenio publicó que el INDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) estaba en el análisis de un caso sospechoso de esta variante y que había sido detectado en una persona procedente de Sudáfrica —quien una vez que llegó a nuestro país comenzó a presentar síntomas de COVID-19.

Lógicamente, en corto, esta persona fue puesta bajo resguardo para poder hacer la secuenciación de esta variante, mientras que las autoridades comenzaron a buscar a las personas que compartieron el viaje con este paciente —ya saben, por cuestión de protocolo sanitario y monitoreo.

Al final, Pascal Beltrán del Río compartió que este caso ya estaba confirmado y ahora habrá que esperar el informe de la Secretaría de Salud mediante Hugo López-Gatell.

La OMS

Sólo para completar esta nota, recordemos que en los últimos días tanto la OMS (Organización Mundial de la Salud) como López-Gatell han explicado que hasta el momento no hay pruebas o no está demostrado que Ómicron cause una enfermedad más grave de COVID-19.

Eso sí, la OMS ha advertido de un riesgo alto ante la capacidad de esta variante para mutar —posiblemente también de una alta transmisión— y, por lo tanto, si siguen los retrasos en la distribución de las vacunas y la propia vacunación, hay un riesgo de que surjan más variantes.

Por esta razón, la OMS ha pedido a todo mundo que le meta prisa a la vacunación de las personas rezagadas. Mientras otros países ya están en la aplicación de las dosis de refuerzo.

**Información en desarrollo.