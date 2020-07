“Tenemos miedo”: Vecinos de la Bondojito defienden su edificio ante amenazas de exdiputado

Un grupo de vecinos de la colonia Bondojito, en la alcaldía Gustavo A. Madero, ha tenido que recurrir a medidas extremas para proteger su patrimonio de las amenazas de un exdiputado. Desde hace meses y ahora en plena emergencia sanitaria de COVID-19 han tenido que organizar guardias de 24 horas para evitar que les despojen —a la mala— de su edificio en construcción.

“Tenemos miedo al despojo y a las amenazas”, nos cuenta Marina, una de las vecinas, en una llamada telefónica. “Tenemos mucho miedo”.

Las guardias, realizadas únicamente por mujeres para evitar, en medida de lo posible, los enfrentamientos violentos, no descansan. Cuentan que todos los días y a todas horas, temen que una organización liderada por el exdiputado del PRD, Édgar Torres Baltazar, entre a su predio con el uso de la fuerza.

“Recibimos acoso constante, pasan en caravanas, caminan por ahí con su celular tomándonos fotos. El otro día, estábamos con nuestras familias y llegaron como 15 personas a la esquina del edificio y todos sacaros sus palos”, recuerda Marina.

Los vecinos de la colonia Bondojito señalan a Édgar Torres Baltazar y al Movimiento de Alternativa Social (MAS) por querer “apañarse” de su predio tras un enredo legal que lleva años detenido, en medio de acusaciones de corrupción.

La batalla legal por Oriente 107

Los vecinos, en su mayoría comerciantes y sus familias han creado un colectivo llamado Vivienda Digna Bondojito para que sus demandas sean escuchadas.

Específicamente, mencionan que —después de casi tres años de batallas legales— el predio les pertenece pues lo compraron a través de un fideicomiso. Sin embargo, el exdiputado ha peleado por la propiedad del mismo pues en 2012 había tenido la intención de adquirirlo, pero nunca se concretó y así ha quedado asentado en tres distintos fallos judiciales.

Actualmente, el terreno ubicado en Oriente 107 está a nombre de los vecinos en Registro Público de la Propiedad de la CDMX y está validado por el Instituto de Vivienda.

El silencio de las autoridades

“Hemos estado tocando las puertas con diferentes autoridades”, nos cuenta Marina. “De verdad, con todas las posibles”.

Los vecinos de la colonia Bondojito cuentan que tenían una audiencia con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, para gestionar su caso pero no fueron recibidos. De igual manera han solicitado audiencias con el alcalde que no han rendido frutos y también se acercaron con Cesar Cravioto —comisionado para la Reconstrucción en la CDMX— pero no recibieron ninguna respuesta.

Para que se den una idea: acusan que en más de tres ocasiones se han “perdido” los oficios que meten. “Si no tienes contactos no avanzan tus problemáticas”, recuerdan.

Señalan como culpables a las influencias del exdiputado perredista Torres Baltazar, quien, además, presuntamente sigue frenando intencionalmente la construcción del edificio en la colonia Bondojito. “Le pudimos avanzar un poco en los primeros meses del año, pero luego llegaron a bloquearnos las entradas de los camiones”, cuentan los vecinos.

La construcción avanza, pero siguen los riesgos

Aunque hace una semana se retomó la obra, las amenazas siguen presentes. Los vecinos acusan que les han pintado las bardas, que les escriben lonas intimidantes y que incluso, son vigilados constantemente desde las alturas de un edificio cercano.

“Aunque sea en medios digitales, nosotros continuamos en nuestra lucha”, recuerda Marina, acompañada de su grupo de vecinos en la colonia Bondojito que buscan un patrimonio y que terminaron luchando todos los días contra algunas de las pandemias más complejas en nuestro país: la burocracia, el tráfico de influencia y la violencia.