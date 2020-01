Sin la presencia de Juan Guaidó, "imponen" en Venezuela a Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional

Todo indica que la tensión volverá a Venezuela luego de los hechos que se dieron este domingo. Diputados de la llamada bancada del oficialismo, junto con miembros de la oposición disidente, “eligieron” a Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Lo anterior significa que el opositor a Nicolás Maduro, Juan Guaidó, dejaría el cargo.

Y es que hoy se tenía previsto realizar una sesión en la Asamblea Nacional con el objetivo de elegir al equipo directivo del Parlamento, empezando por el presidente. Todo indicaba que Juan Guaidó sería reelegido para el cargo, lo que mantendría una fuerza opositora sólida frente al gobierno de Nicolás Maduro.

Pero las cosas no sucedieron tal como se esperaba, pues la policía de Venezuela impidió el acceso de varios diputados al recinto y tampoco permitió el ingreso del propio Juan Guaidó. Lo que sí hicieron fue habilitar una entrada para los diputados del oficialismo y otros opositores disidentes, quienes ya en el interior nombraron a Luis Parra como nuevo presidente.

De acuerdo con la BBC, la elección se habría dado sin quórum ni votación, por lo que llaman una “autoproclamación” de Luis Parra en el cargo. Por otra parte, Reuters dio a conocer que en realidad sí hubo una votación, aunque ésta se dio en medio de empujones y protestas. Además, no se menciona la cantidad de votos con la Parra habría ganado, por lo que existen demasiadas dudas respecto a la legalidad del nombramiento.

Juan Guaidó incluso trató de saltar la valla que la Guardia Nacional estableció para evitar su entrada, pero todo habría sido en vano. El autoproclamado presidente interino de Venezuela no pudo ingresar al menos mientras se dio la elección y el juramento de Luis Parra. Más tarde calificaría lo sucedido como un “Golpe de Estado Parlamentario”.

“Alertamos al mundo que la dictadura sin quórum juramenta a una junta directiva ilegal e insconstitucional. Ellos no representan al pueblo venezolano, es una maniobra para tratar de imponer a un grupo de cómplices de Maduro y su régimen en la AN”, dijo Julio Borges, canciller de Guaidó.

Por otra parte, el jefe de la bancada del oficialismo, Francisco Torrealba, dijo que todo lo que pasó hoy fue producto del miedo de Guaidó de perder el puesto. “Fuimos testigos de un hecho inusual. No tenía (Guaidó) los votos necesarios para ser electo y frente a esa situación se negaba a instalar (…) la sesión”.

Jeanine Áñez, presidenta actual de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales, ya se pronunció sobre lo sucedido en la Asamblea Nacional de Venezuela este domingo, mostrando su rechazo a lo que llama una “intervención del régimen de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional de Venezuela”.

Pero no solo se hizo eco de esta situación en Latinoamérica. El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, señaló que su país encuentra que la actuación de las Fuerzas de Seguridad en Venezuela es “completamente inaceptable”, y calificó lo ocurrido como una “violación de las normas democráticas”.

Canada finds it completely unacceptable that the Maduro regime’s security forces prevented members of the National Assembly from meeting today, in violation of democratic norms. https://t.co/EDIHGTo8hB

