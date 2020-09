Misión de la ONU acusa a gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

¿Qué ha pasado con el gobierno de Nicolás Maduro? La mañana de este 16 de septiembre se dio a conocer los resultados de un informe realizado por una misión de expertos independientes de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que ha relacionado a Venezuela con crímenes de lesa humanidad.

Los implicados en este informe son el aparato de inteligencia y los ministros más importantes del gobierno de Nicolás Maduro, al ser señalados por diseñar un sistema de tortura y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

Crímenes de lesa humanidad en Venezuela

“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad”, señaló Marta Valiñas, presidenta del grupo de expertos citada en un comunicado de la ONU.

El grupo de expertos además concluyó que estos actos no fueron aislados porque los crímenes se coordinaron y cometieron de acuerdo con las políticas del gobierno de Nicolás Maduro —con pleno conocimiento o apoyo directo de comandantes y altos funcionarios.

“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”, enfatizó el reporte.

Detención, tortura y violaciones relacionadas con protestas

Además de las ejecuciones extrajudiciales, el comunicado de la ONU habla acerca de casos de detención y tortura relacionadas con la política y violaciones a los derechos humanos en las protestas contra el régimen.

Según la misión, el aparato de inteligencia de Venezuela hizo una represión selectiva contra civiles y hasta militares que presuntamente estaban en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

Estas personas —civiles y militares— fueron víctimas de tortura que incluían asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte o tortura psicológica.

Sobre esto, la misión dijo que los altos mandos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tenían conocimiento de los casos.

En cuanto a las violaciones relacionadas con las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, la misión documentó casos registrados en 2014, 2017 y 2019 —que incluye el asesinato de 36 manifestantes, prácticas de tortura y “otros malos tratos” durante las detenciones como palizas, violencia sexual y de género y hasta simulacros de ejecución.

#ULTIMAHORA Misión de la ONU vincula a Maduro y al gobierno venezolano con “crímenes de lesa humanidad” (informe) #AFP pic.twitter.com/oXjkt9w3hL — Agence France-Presse (@AFPespanol) September 16, 2020

La crudeza de este reporte preliminar expone parte de lo que se vive en Venezuela y que la ONU ya señala de manera oficial, pues la misión investigó 223 casos de los cuales 48 se suman como estudios de casos exhaustivos —en un informe de 443 páginas—, además de revisar otros dos mil 891 casos para verificar los patrones de violencia ejercida por el Estado.

Con estos datos, si bien la misión reconoció la crisis por la que está pasando Venezuela, se llamó al gobierno de Maduro para que esclarezca estos casos y exija cuentas a los responsables para impedir que se produzcan más casos de violencia y tortura.

“Las violaciones que la misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela (…) Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial”, concluye el reporte.