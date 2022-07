Omar García Harfuch, jefe de la Policía de CDMX, explicó que la Fiscalía ya tiene un avance del caso y que los operativos contra la extorsión siguen en La Merced. Todo esto que les contamos es sobre el video que ya se hizo viral en redes y que muestra cómo dos sujetos llegan a amenazar a un comerciante en la Venustiano Carranza.

“Esa víctima nosotros no la hemos atendido. Sé que la Fiscalía tiene un avance y en cuanto a nosotros ya pedimos la información (…) Tenemos varias investigaciones en curso en la Venustiano Carranza, Cuauhtémoc”, comentó Harfuch a una reportera que preguntó acerca de este caso de extorsión en La Merced.

El video de una extorsión en la Venustiano Carranza de CDMX

“La plaza la traemos nosotros, ¿va? Entonces, mira, agarra este número, mañana así como vas abriendo quiero que te comuniques con nosotros, si no entonces vamos a venir y le vamos a echar lumbre”.

Este es un fragmento de lo que se alcanza a escuchar en el video que tiene fecha del 15 de julio de este 2022 —y grabado por una de las cámaras de vigilancia del establecimiento.

Uno de los sujetos llegó a amenazar con todo y casco puesto. Y mientras le cantaba la extorsión al comerciante, otro hombre apareció para aventar un papel al mostrador —que se supone era el número al que la víctima debía comunicarse con los extorsionadores.

Estas amenazas incluyeron a los vendedores que le surten al local: “Vas a perder el negocio, mi chavo”.

“No pasa una semana que no tengamos detenidos”

Ya en conferencia de prensa sobre el decomiso de más de una tonelada de cocaína en los límites entre CDMX y Edomex, una reportera preguntó al secretario de Seguridad Ciudadana si ya estaban atendiendo este caso de extorsión.

Al inicio de esta nota les contamos que Harfuch dijo que la Fiscalía ya tenía avances y que la SSC había pedido información.

Sin embargo, aseguró que en esa zona de la Venustiano Carranza no han cesado los operativos y que, incluso, no hay semana en que no haya detenidos por este delito.

Por acá les dejamos el video compartido por el reportero Antonio Nieto:

