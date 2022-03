“Es una vergüenza”: Embajadora de Ucrania reacciona al Grupo Amistad México-Rusia

Pues ni modo que les hiciera mole. La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, no dejó de expresar su desagrado por el llamado “Grupo Amistad” entre México y Rusia… creado inoportunamente en la Cámara de Diputados.

“La participación de algunos miembros del Congreso mexicano es una vergüenza; estas personas están mostrando su apoyo a (Vladimir) Putin, su amistad con un régimen criminal”, criticó Dramaretska.

Con nada de sentido de la diplomacia, miembros de la Cámara de Diputados anunciaron la instalación del Grupo Amistad México-Rusia… que para “fomentar la cooperación y el intercambio de información entre parlamentarios de ambas naciones”.

La representante del gobierno de Ucrania en México no quiso calificar directamente a los diputados que tuvieron la ocurrencia de la creación del mentado grupo que, si bien sólo refuerza el diálogo diplomático con Rusia (establecido desde 1891)… pues no se puede negar que llega en muy mal momento.

“Qué se puede decir sobre esta gente que aplaude la matanza de las personas, la matanza de los niños. Apoyar a los asesinos en realidad es participar en sus crímenes”, lamentó Oksana Dramaretska.

¿Y cuáles crímenes estarían, entonces, apoyando los legisladores mexicanos? Por ejemplo, señaló la embajadora de Ucrania, en un mes del conflicto, las fuerzas rusas han obligado al desplazamiento de 4.3 millones de niños. Esto equivale a más de la mitad de la población infantil en Ucrania.

Lo anterior sin mencionar la muerte de casi 700 civiles en ataques indiscriminados de las fuerzas de Rusia. Hecho que ya ha sido calificado por Estados Unidos (que no vende piñas en estos asuntos) como “crímenes de guerra”… incluso, el presidente Joe Biden ya señaló a Vladimir Putin como criminal de guerra.

El notorio apoyo diplomático de México a Rusia se da a unas semanas de que el gobierno de la 4T se negó a apoyar a Ucrania. Aunque cabe señalar que el apoyo que pidió este país más allá del discurso: pidió armas guiadas antitanques; FIM-92 Stingers; armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones.

En respuesta, AMLO señaló “pos qué no están viendo que acá los policías se defienden con resorteras”… digo, que México no apoya ningún tipo de confrontación bélica y, por lo mismo, no daría armas a ningún país.