Viajero del tiempo estornuda: Noroña y PT rechazan propuestas de reforma de AMLO

Siguen las rupturas en la línea temporal provocadas por el campeonato del Cruz Azul… y esta vez con algo que muchos nunca pensaron ver: Gerardo Fernández Noroña llevándole la contra al ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quién sabe si entre sus planes esté el hacer en la mañanera una de sus famosas protestas cívicas … pero mientras, en su calidad de vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, el buen Noroña ya le hizo el feo a algunas de las propuestas de reforma que AMLO adelantó hace un par de días (una de ellas, la de pasar la Guardia Nacional a la SEDENA).

“En el tema de la Guardia Nacional es todavía más delicado, porque ahí hay un compromiso de regresar al Ejército a los cuarteles en marzo del 2024, y me parece que esta iniciativa entraría en contradicción con ese acuerdo que hicimos de cara a la nación”, señaló Noroña en conferencia de prensa en la que se hizo acompañar de miembros de su bancada.

Según recordó el exótico legislador (que ya se apuntó para el relevo presidencial, por cierto), el propio AMLO le entró a la promesa de guardar a las fuerzas armadas durante el sexenio, pero ahora con lo anunciado, como que no se ve que tenga muchas ganas de cumplir.

Además de la propuesta de mandar a la Guardia Nacional con la SEDENA, los legisladores del PT también se mostraron en contra de eliminar a los legisladores plurinominales. De acuerdo con Fernández Noroña, no es verdad que la representación proporcional no tenga ninguna utilidad, como lo ha señalado AMLO.

“A mí me parece que eso nos fortalece, la representación plural del pueblo, y se ha informado que las pluris no se votan y sí se votan detrás la boleta. Entonces me parece que en ese tema pues vamos a tener una discusión profunda; ahí en lo particular no tengo coincidencia”, apuntó Noroña.

Aunque después de las elecciones del 6 de junio AMLO aseguró que estaba “feliz, feliz, feliz” porque ya tenía bien armada la forma en que lograría pasar sus iniciativas de reforma, con el posicionamiento de Noroña y compañía… pues como que no se ve que vaya a estar tan fácil como el Ejecutivo pensaba.

Pero bueno, Noroña señaló que no es que de plano esté en contra meterle mano a la Constitución… lo que pasa es que considera que antes de darle cuello a los pluris, se pueden tomar otras medidas que lleven a una reforma electoral más profunda. En lo que respecta a la Guardia Nacional, igual, cree que el combate a la inseguridad se puede hacer de buena forma sin necesidad de meter al Ejército.