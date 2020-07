Vicente Fox también va a cantar… pero “Las Mañanitas”: cobra $255 por felicitación

Emilio Lozoya… César Duarte… Javidú… Chayito Robles… ¿qué otro político de alto nivel podría cantar? Pues el siguiente en la fila es Vicente Fox, aunque no de una manera agradable. O bueno, cada quién.

Como si no fuera suficiente con pasar el cumpleaños en confinamiento, ahora las personas que festejen su aniversario por estas fechas podrán agregarle patetismo a su celebración con una felicitación ofrecida exclusivamente por el expresidente Vicente Fox.

Es en serio. El expresidente de dos patas ahora pone sus servicios de felicitación a todo aquel que tenga 255 dólares y quiera desperdiciarlos en un mensajito. Por esa suma, Vicente Fox se avienta el “Happy Birthday”, “Las mañanitas” o lo que ustedes pidan.

¿Nuevo negocio de Fox?

Sí y no. El buen Chente Fox sí se renta por dinero, pero no es por negocio y mucho menos por uno creado por él. Resulta que los 255 dolaritos que cobra por felicitación son destinados a la “caridad”. ¿Cuál? Quien sabe… pero ahí dice, en cameo.com la plataforma de felicitaciones a la que el expresidente se ha sumado.

La mentada plataforma tiene un extenso catálogo de artistas, deportistas y celebridades venidas a menos. Algunas de ellas se quedan con las ganancias, pero –aparentemente– a Vicente Fox le nació andar felicitando a la gente y que todo lo que logre juntar vaya para obras benéficas.

Aunque parezca imposible, sí ha habido uno que otro intrépido que ha pagado por las felicitaciones de Vicente Fox. Ocho personas hasta el momento, unas para que le cante, otras nomás para que ofrezca unas palabras de aliento.

No es la primera vez que la política de México se mezcla con cameo.com. Hace unos meses el alcalde de Ciudad Valles, San Luis Potosí, la hizo popular al hacerse felicitar por Charlie Sheen. Nada más que el muy “sin amigos” la hizo pasar como si el actor de Two and a Half Man fuera su compadre. En fin… cosas locas de la política de nuestro país.