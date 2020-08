Que dice Vicente Fox que por qué no mejor se dan las clases por Zoom

Y esta semana en “Soluciones brgs para problemas de la vida diaria”… con esto del inicio de clases que, por no poderse hacer de manera presencial, serán transmitidas por televisión abierta, al expresidente de México, Vicente Fox, le surgió una duda: ¿por qué fregados por TV, cuando pueden hacerse por internet?

Luego que el pasado lunes se oficializó el regreso a clases completamente a distancia (en canales de TV Azteca, Televisa, Imagen y Multimedios), Vicente Fox se quiso subir al tren de la inconformidad… nomás que agarró otra ruta.

“Porque no replicar vía Zoom, vía Skype u otras el modelo tal como es. El maestro con sus alumnos, viéndose cara a cara de manera interactiva”, preguntó el botudo exmandatario en uno de sus cada vez más pirados mensajes en Twitter.

“Sin ‘mi maestro’ es difícil que yo mantenga el interés y evite distracciones”, agregó Vicente Fox, evidentemente sin considerar que el principal problema del proyecto para iniciar el nuevo ciclo escolar es que no todas las familias tienen la facilidad de permanecer en casa con los niños… y bueno, que lamentablemente hay casas en las que ni a televisión llegan.

“La tecno lo permite!!!” , dice Fox

Tons, una de dos: o Fox cree que dejó México completamente digitalizado (con wifi hasta en las zonas marginadas del país) o de plano cree que no hay bronca que se excluya (aún más) a los estudiantes que desde ahorita están sufriendo con esto de las clases a distancia.

Y, por sorprendente que parezca… bueno ni tanto… parece que la onda va por la primera opción. “La tecno lo permite!!!”, agregó en su mensaje de Twitter el expresidente cuyo único roce entre la educación y la tecnología durante su sexenio fue el fallido programa Enciclomedia.

Bueno, en algo en lo que hasta los de la CNTE sí estarán de acuerdo con Fox es en la pregunta con la que remató mensaje: “que van a hacer los MAESTROS???”

Lo mismo se preguntaron los de la CNTE en un comunicado difundido hace unos días, donde advierten que el ciclo escolar no iniciará de la manera en que lo plantea el gobierno federal. No sólo porque los maestros no tendrán nada que hacer… sino porque consideran que el modelo de Educación en Casa es “excluyente y discriminatorio”…

Utsssss. Imagínense si fuera con el modelo vía Zoom de Vicente Fox.