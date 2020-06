Las puertas de Palacio Nacional están cerradas. La semana pasada por la contingencia sanitaria, esta semana por la gira de Andrés Manuel López Obrador, que lo ha llevado a dar mensajes en Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Morelos e Hidalgo. Mientras eso sucede, las familias de los desaparecidos en México llevan más de 15 días en la puerta de la residencia presidencial solicitando una junta con el mandatario sin recibir respuesta alguna.

En todo este tiempo solo han platicado —una vez— con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. La junta con Olga Sánchez Cordero y con Andrés Manuel López Obrador sigue pendiente.

“Creo que nos están tomando el pelo”, nos contaba Karla Guerrero, una de las manifestantes que encabeza el Plantón de Familiares de Desaparecidas y Desaparecidos, cuando cumplen dos semanas de protesta continua. Una protesta en la que arriesgan su propia salud y economía luchando por recibir justicia y restitución ante la pérdida de sus seres queridos.

“Ya tenemos dos compañeras mal. En la mañana vino la Secretaría de Salud para recetarles algo y además tenemos otras compañeras que están sufriendo de colitis nerviosa y también se han puesto mal”, señala Guerrero, quien está en la búsqueda de su esposo, secuestrado en Veracruz. “A raíz de la pandemia yo perdí mi empleo en un negocio de comida”.

A pesar de todos los esfuerzos y sacrificios, el expediente del esposo de Karla —en donde señalan a policías estatales— no se ha movido en más de cuatro años.

No nos vamos a mover

Los manifestantes solicitan una reunión personal con Andrés Manuel López Obrador y con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Sus peticiones no han sido escuchadas. Las familias de los desaparecidos en México buscan que no se detengan las brigadas de búsqueda, que no paren los asesores jurídicos para las víctimas y que siga la atención integral. “Queremos que nos expliquen que han hecho con el fondo para las víctimas”, señala Karla Guerrero. “Sabemos que es muchísimo dinero”.

Mientras los manifestantes piden los apoyos económicos que les corresponden, quienes están encargados de entregarlo dicen que que no tienen los recursos.

Esta misma semana, Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) dijo que enfrentaban un recorte del 75% en su presupuesto. La entonces titular señaló que no tenían para los sueldos y corrían el riesgo de una “parálisis completa”.

Al momento, los familiares de los desaparecidos solamente han sido recibidos una vez por las autoridades.

En la junta que tuvieron con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, entregaron su pliego petitorio y refrendaron su posición. La oficina de la Secretaría de Gobernación se comprometió a organizar una reunión y prometió que no cambiarían el presupuesto. En las horas siguientes, la titular de Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) presentó su renuncia.

En estos días de alto movimiento, lo único que no ha cambiado, son las puertas cerradas de Palacio Nacional.

“Lo que si tenemos muy presente es que no nos vamos a mover de aquí hasta que se cumplan nuestras peticiones”, consigna Karla. “Estamos en espera de que Andrés Manuel López Obrador y sus personas encargadas nos den una respuesta”.