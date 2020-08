AMLO dice que dinero entregado a su hermano eran “aportaciones” a Morena

“Si un familiar comete un delito debe ser juzgado, ya sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, quien sea”. Estas fueron las palabras de AMLO en la mañanera de este 21 de agosto al responder —por iniciativa propia— qué pasó con los videos que protagoniza su hermano Pío López Obrador y David León, quien a la llegada de la 4T a la Presidencia tomó el cargo de coordinador Nacional de Protección Civil.

Al terminar la exposición de temas del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, y la Sedena; AMLO tomó la palabra y antes de que los reporteros preguntaran sobre el videoscándalo, comenzó a dar explicaciones.

“Estos videos deben de entregarse a la FGR, es decir, se debe de presentar una denuncia, o los expresidentes, o sus representantes, o los dirigentes de los partidos opositores, para que se inicie la investigación que corresponda”, señaló @lopezobrador_. pic.twitter.com/LWaNxzCV0t — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 21, 2020

“Esto yo lo explico como una reacción normal, legítima de quienes están viendo afectados sus intereses”, dijo.

AMLO ya sabía de los videos

Según AMLO, la difusión de este video corresponde a una respuesta por parte de la oposición o de los expresidentes señalados ante el caso de Emilio Lozoya y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.

“Nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir ‘todos son lo mismo”.

¿Y entonces?, ¿cuál es la razón que dio el presidente sobre el origen de este videoescándalo y su contexto?

AMLO dijo que este video no tiene nada qué ver con la elección presidencial de 2018 —más bien que corresponde a las elecciones de 2015, en contexto de las elecciones en Chiapas y las Federales.

“Morena no ganó ni un distrito en Chiapas y sólo se ganó un municipio”, enfatizó para después explicar que los recursos se utilizaban para la gasolina y apoyar a la gente que participaba en el movimiento.

Incluso, el Peje mencionó dos cuentas bancarias donde los militantes depositaban dinero para impulsar a Morena.

Además, AMLO reveló que ya sabía de la existencia de este video. ¿Cómo? Hace cinco o seis días, David León buscó al mandatario para avisarle que había recibido una llamada de que “iban a salir unos videos”.

Y ante esta especie de alerta, Obrador le dijo que enfrentara la denuncia y le recomendó que no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de medicamentos.

Más o menos así lo dijo:

“Yo sabía de estos videos desde hace cinco días, como seis, porque me buscó David León porque había recibido una llamada de que iban a salir estos videos y le dije que enfrentara la denuncia. Ayer me habló que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo y le sugerí que también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos, que se esperara”.

Sobre si hubo una presunta mano negra del senador —y esxgober de Chiapas— Manuel Velasco para la campaña de Morena en 2015, AMLO negó que los recursos entregados hayan sido del gobierno.

Que Loret de Mola, Calderón, EPN y Salinas de Gortari presenten una denuncia: AMLO

Siguiendo la teoría de que el video de Pío López Obrador fue un contragolpe de la oposición o los expresidentes relacionados en la denuncia de Emilio Lozoya, AMLO dijo que el periodista Carlos Loret de Mola, Felipe Calderón, EPN o Carlos Salinas de Gortari pueden presentar una denuncia por estos hechos.

Por cierto, sobre el “Marcelo” que aparece nombrado en el video, el presidente dijo que no se trata del carnal Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; sino de un dirigente en Chiapas que ha estado con Morena desde hace un montón de años.